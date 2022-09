Abren investigación contra la jueza Suarez por presunto incumplimiento de los deberes

Se formalizó en los tribunales de Comodoro Rivadavia, una investigación que dirige la fiscal María Bottini a la jueza Mariel Suarez. Cabe recodar que la designación de Bottini, fue realizada por la Procuración General, para evitar que el caso recaiga en la Oficina Fiscal de la ciudad petrolera.

La persona respecto de quien se quiere establecer si cometió una conducta que se encuentre sancionada por la ley penal, es la juez Mariel Alejandra Suárez, representada por una defensora oficial. El juez interviniente en el caso es Carlos Ariel Tedesco.

La investigación refiere a hechos originados en una situación que llevó al inicio de un trámite en el Consejo de la Magistratura. Luego de que trascendiera un video donde se pueden observar sus reuniones íntimas en diciembre del año pasado con el detenido, a quien “habría besado”. La magistrada visitó al hombre en dos ocasiones y no trabajó en uno de esos días, excusándose con temas de salud.

Bottini encuadró el hecho a investigar de esta manera: “El 30 de diciembre de 2021, a las 8.24 horas, se le informó a la Jueza Penal de Comodoro Rivadavia, Dra. Mariel Alejandra Suárez, quien se encontraba de turno en esa fecha, de la detención de D. A.A. por el delito de violación de domicilio en concurso ideal con daño simple y amenazas, refiriendo de manera engañosa la Magistrada que se encontraba enferma, por lo que la audiencia de control de la detención, por ese motivo, no se fijó en ese mismo día, y se realizó al otro día, 31 de diciembre de 2021 a las 11.29 horas. La Dra. Suárez, al mentir sobre su estado de salud, retrasó la realización de un acto propio de su función como Jueza Penal de turno (arts. 72 inc. 2, 217 y 219 del CPP). Cabe señalar que la Dra. Suárez no tenía en ese momento problema de salud alguno, sino que se encontraba en la localidad de Trelew, desde el 29 de diciembre, habiendo ingresado tanto el 29 como el 30 de dicho mes al Instituto Penitenciario Provincial, entrevistándose con el interno Cristian Bustos. Es dable observar que en el caso del detenido A. la fiscalía no solicitó medida de coerción por lo que se le otorgó la libertad en la audiencia del 31 de diciembre a las 11.29 horas. “

El hecho fue calificado provisoriamente como constitutivo del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y en subsidio omisión de acto de oficio.