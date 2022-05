Actor se separa de su mujer embarazada porque el hijo no es suyo

Las rupturas sentimentales y los divorcios han estado a la orden del día en Hollywood. Sin embargo, hay algunas que tienen una mayor repercusión en los medios por la importancia de los protagonistas o por la forma en que se producen, y en este último grupo se incluye la reciente separación del actor Steve Burton. A punto de cumplir 52 años, el intérprete de ‘Hospital General’ se ha separado de Sheree Gustin porque está convencido de que el hijo que espera no es suyo.

Burton, sin miedo a exponer su vida privada y la de su mujer ante miles de personas, ha publicado en su perfil de Instagram algunos detalles del motivo de su separación: “Me gustaría aclarar una cosa. Sheree y yo estamos separados”, comenzó expresando. “Ella, recientemente, anunciaba que está esperando su cuarto hijo. El niño no es mío”, agregó ante sus casi 400.000 seguidores.

La pareja llevaba casada la friolera de 23 años y tienen tres hijos en común: Makena, Jack Marshall y Brooklyn. Por ellos van a seguir manteniendo el contacto: “Aún vamos a criar conjuntamente a nuestros tres hermosos hijos. Y os agradeceríamos privacidad en este momento. Mucho amor. Steve”, escribió. Por su parte, Sheree ha preferido no hacer declaraciones y su única medida ha sido eliminar su perfil en Instagram.

‘Hospital General’, uno de las series más longevas de la televisión estadounidense, vivió una gran polémica a finales del pasado año cuando los responsables decidieron despedir a Steve Burton por su negativa a vacunarse contra la COVID-19. El actor, voz en inglés de Cloud Strife en la saga de videojuegos ‘Final Fantasy’, dio vida durante más de 2.200 episodios a Jason Morgan y alegó “razones médicas y religiosas”.

“‘Hospital General’ me ha despedido debido a la vacunación obligatoria (...). Me negaron ambas (en referencia a las razones médicas y religiosas), y eso me duele. Pero para mí es una cuestión de libertad personal (...). No creo que nadie se merezca perder su medio de vida debido a esto”, expresó en las redes sociales. La misma suerte corrió su compañero Ingo Rademacher por su política antivacunas.