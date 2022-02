Acusan a la hermana de Calu Rivero de robar en una fiesta

En julio del año pasado trascendió que había escapado de un supermercado chino de San Telmo sin pagar varios artículos. Ahora la acusan de robar dinero y joyas en una fiesta. Ella reconoció el hecho pero argumentó: “Me confundí…”

Se trata de la socióloga e influencer cultura -según se define- Marou Rivero, quien ahora es acusada de robar 7.000 pesos en efectivo y una valiosa gargantilla durante una fiesta a la que concurrió, tras hurgar en las carteras de varias de las invitadas.

El nuevo escandalete que involucra a la hermana de la actriz Calu Rivero fue develado en ’Intrusos’, programa en el que se aseguró que la joven no reconoció el hurto al ser descubierta, pero cuando la amenazaron de denunciarla pública y penalmente terminó confesando.

Es que toda la escena había quedado grabada por las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió, por lo que la influencer quedó acorralada. Pero no obstante intentó explicarse: “Fui a dejar mis cosas y el colgante estaba salido, tengo uno parecido y tengo la misma cartera. Por eso me lo llevé y me confundí”.

Sin embargo, como se dijo, Marou se habría “confundido” en varias ocasiones, dada la cantidad de carteras en las que hurgó, según darían cuenta las imágenes a las que algunos de los 50 invitados a la fiesta tuvieron acceso.