Admiten la presencia de pumas pero recomiendan no alarmarse

El director del Deporte y Turismo de Rada Tilly, Jorge Mérida, explicó que los felinos suelen recorrer la zona, pero que no atacan si no se sienten en peligro. Recomendó tomar ciertas precauciones si alguien se cruza con ellos, como no arrojarles piedras y evitar amedrentarlos con perros.

A 3 kilómetros de la ruta Nacional 3 y a 2 kilómetros de la zona de “los vagones”, un ciclista se cruzó con un puma y su cría y vio cómo cazaban un chulengo. Pese a que es algo natural, el deportista decidió fotografiar el momento y las imágenes comenzaron a viralizarse generando preocupación en la comunidad.

En diálogo con La Posta Radio, el director del Deporte y Turismo de Rada Tilly, Jorge Mérida, explicó que en los últimos años no se han registrado ataques de pumas a seres humanos, pero recomendó no asustar a los felinos.

“La zona conocida como ‘los vagones’ es una de las áreas que a raíz de la pandemia tuvo un efecto rebote y se ha incrementado la cantidad de personas que la visitan. Siempre era visitado por personas que hacían deportes, hoy lo visitan familias enteras. Es una zona que está dentro de un área privada y pertenece a Comodoro. Y suele ser frecuentado por los pumas”, aseveró Mérida.

“Hay pocos registros de ataques de pumas a seres humanos. Es más, el puma nunca se dio cuenta que el ciclista estaba cerca porque el viento no le permitió escuchar sus pasos. Esto suele pasar, pero hay que tener precaución”, agregó.

Asimismo, el funcionario graficó: “en los últimos diez años no se registran ataques de pumas a seres humanos. Hay que aclarar estas cosas porque se puede distorsionar la información y generar confusión. También debemos explicar que cruzarse un puma es normal para no desalentar a las personas de hacer deporte por los paisajes que tenemos”.

“Estas cosas como cruzarse un puma o una araña grande, son situaciones a la que uno se expone cuando sale a hacer actividad física al aire libre. Hay que estar atento”, subrayó.

RECOMENDACIONES

Mérida también recomendó que si los vecinos se cruzan con un puma no deben acercarse, tirarles piedras o intentar que los perros lo ataquen. Sostuvo que lo mejor es alejarse lentamente sin darle la espalda para que el animal no se sienta amenazado. “Si el puma nos escucha, es posible que se vaya. En el caso que nos encontremos no hay que darle la espalda, no salir corriendo, y si se pone agresivo hay que levantar los brazos y mostrarse más grande de lo que uno es”, explicó.

“Ya se repitió este tipo de situación. Anteriormente, un grupo de corredores vieron a un puma cazar a un guanaco. Siempre recomendamos que cuando salgan a hacer deporte nunca lo hagan solo porque pueden pasar cosas como esta y tener complicaciones”, agregó.

Es por eso que solicitó que las personas no practiquen deportes en solitario. “No hace mucho tiempo en la que se tuvo que rescatar a una persona, que no tuvo en cuenta la temperatura y la cantidad de horas que iba a hacer deporte. Otra recomendación es elegir lugares que uno conozca”, aseguró.

“Nosotros tenemos muchos senderos y hay muchos lugares donde podés quedar sin señal. Es por eso que hay que llevar ropa llamativa y recordar que en los vagones está prohibido entrar en horario nocturno y con perros”, manifestó Mérida.