Aglomeraciones en centros de testeo y de vacunación en Comodoro

En Comodoro Rivadavia como en diferentes ciudades de la provincia la postal son los centros de testeos con largas filas de personas que quieren hisoparse para descartar un posible contagio de Covid 19.

Paralelamente, están aquellos que buscan completar su esquema de vacunación. Las filas son largas y desde el Área de Salud piden paciencia a la comunidad.

“No solo el Plan Detectar, sino las guardias de los distintos espacios de salud, más los distintos laboratorios donde están haciendo test de antígenos rápidos están con cola. Es complicado” sostuvo esta mañana, Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud.

Es que, además, ante este escenario, según la funcionaria se le suma que personal de Salud que “empezó a sentir los (casos) positivos y aislamientos por contacto estrecho”.

TESTEOS

La positividad continúa en aumento y genera que cada vez más personas se acerquen a los centros de testeos por presentar síntomas compatibles con el coronavirus.

La demanda llevó a que las autoridades sanitarias dispusieran puestos fijos del Plan Detectar: uno de ellos está en Castelli y otro estará en la antigua ENET 1. Este último funciona de lunes a viernes, de 14 a 16, y sábados de 9 a 11.30.

Paralelamente, otro se ubica en el CAPS de Standart Norte, los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9.30 a 11.30 horas.

En el Centro de Salud de Castelli es de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 horas.

Y el hospital de Rada Tilly, de lunes, miércoles y viernes de 9 a 11.30 horas.

Desde el Área Programática Sur recordaron que si una persona tiene dos o más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, malestar del cuerpo, diarrea y vómitos) puede acercarse a los centros de testeos con su DNI.

También se informó quiénes no se hisopan en Plan Detectar: los hisopados para viajeros no se realizan en los centros de testeo; si una persona es contacto estrecho asintomático no se requiere hisopado; si una persona es contacto estrecho sintomático es declarado positivo por criterio epidemiológico; y tampoco se realizan hisopados por alta epidemiológica (sea confirmado o estrecho).

Sin embargo, las dudas se han multiplicado en las últimas horas sobre qué debe hacer una persona cuando es contacto estrecho. Las autoridades sanitarias explicaron que si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, no es necesario hisoparse ya que se declara COVID positivo por criterio clínico epidemiológico.

Además, si la persona es contacto estrecho, no tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tiene una dosis de la vacuna debe realizar un aislamiento de 10 días. Y si una persona es contacto estrecho, no tiene síntomas compatibles con COVID-19 pero tiene dos dosis, debe hacer aislamiento riguroso por 5 días más otros 5 días de mantener los cuidados (uso adecuado de barbijo, evitar lugares cerrados y reuniones familiares).

CENTROS DE VACUNACION

Se han delineado diferentes estrategias para que la población reciba sus dosis de inmunización. Es por eso que se habilitaron diferentes centros para que la comunidad pueda acceder a la vacuna sin mayores contratiempos.

WhatsApp Image 2022-01-11 at 10.47.02.jpeg

El Hospital Regional estará disponible de lunes a sábado de 9 a 15; el Hospital Alvear de lunes a viernes de 8 a 12; el Hospital Rada Tilly de lunes a viernes de 9 a 15; el Hospital de Diadema de lunes a viernes 8 a 14; SEROS de lunes a jueves de 8 a 13 y la Secretaría de Salud municipal de lunes a viernes de 8 a 15.

Asimismo, los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) atenderán en diversos horarios. En la zona sur el CAPS de Quirno Costa ofrecerá sus servicios de lunes a viernes de 9 a 13; en el Pietrobelli de lunes a viernes 10 a 12; en el Jorge Newbery de lunes a viernes de 9 a 13; en el Máximo Abásolo de lunes a viernes de 9 a 13; el del Stella Maris de lunes a viernes de 8 a 14; el del barrio Evita de lunes a viernes 8 a 15; el de Las Flores de lunes a viernes de 8 a 15; el del Stella Maris de lunes a viernes de 8 a 15; el del Isidro Quiroga de lunes a viernes de 8 a 15; el del Moure de lunes a viernes de 8 a 15; el de Fracción 14 de lunes a viernes de 8 a 15y el Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes (CESIA) de lunes a viernes de 9 a 13.

Lo mismo sucederá con los CAPS de zona norte. En Ciudadela estarán abiertas las puertas de lunes a viernes de 9 a 13; en Astra de martes de 9 a 13; en Restinga Alí de lunes a viernes de 9 a 13; en Laprida de lunes a viernes de 9 a 13, y sábado y domingo de 9 a 12:30; en Caleta Córdova martes y jueves de 10 a 13; en Marcelino Reyes (Kilómetro 3) de lunes a viernes de 8 a 15; en Kilómetro 14 de lunes a viernes de 8 a 15 y en Castelli de lunes a viernes 8 a 15.

Hay que recordar que todos los centros de vacunación están abiertos a toda la comunidad para vacunar a mayores de 3 años con la primera, segunda o tercera dosis contra el coronavirus. Asimismo, todas las vacunas están disponibles en todos los centros de vacunación habilitados.