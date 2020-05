Agrelo: "creo que falta bastante para volver a un autódromo"

El domingo se corrió la tercera competencia virtual del Turismo Carretera disputada en Villicum donde el ganador fue Agustín Canapino y con la presencia de dos comodorenses desde casa. Marcelo Agrelo realizó su tercera carrera virtual, mientras que en San Juan fue el debut en el TC de Gustavo Micheloud, quien actualmente corre en el TC Pista.

Agrelo venía siendo protagonista y peleando por la séptima posición en la sexta vuelta cuando tuvo una maniobra con Juan Tomás Catalán Magni, donde el comodorense cuidó bien la posición, pero luego sufrió un golpe de atrás que lo mandó al pasto. El piloto sureño pudo retomar pero muy atrás Catalán Magni fue excluido de la prueba (había tocado a Micheloud también), y Agrelo llegó 22º en el clasificador final.

El representante sureño habló con El Patagónico sobre varios temas en medio de la cuarentena y sobre las competencias con simulador afirmó: "las carreras virtuales sirven para que la gente se distraiga un poco de todo esto que está ocurriendo, de este encierro que casi lleva un mes y medio. No es lo mismo que una carrera real, pero es una iniciativa que sirve para que la gente la disfrute un domingo a la mañana".

El piloto que se formó en el kárting reconoce que es diferente pero sirve para estar activo y poder correr. "No es lo mismo el simulador que la carrera, cambia, es diferente pero es una manera de sacarse las ganas de manejar. No podemos subir al auto de carrera pero sí, obviamente tenemos muchas ganas de volver a correr en un circuito. Hace casi dos meses que no tenemos carreras y uno quiere regresar al autódromo más que nada porque era mi primera temporada en el TC, y solo pude hacer dos carreras", explicó.

Agrelo que corrió en Top Race Junior y TRV6 asegura que la pandemia pasará y se volverá a correr pero lo ve lejano. "Sin dudas que esto va a pasar, no se sí regresaremos a la normalidad pero si empezar con las carreras. Creo que falta bastante para eso, pero está primero la salud que el deporte. Hay que cuidarse y respetar lo que dicen las autoridades porque es la única forma de cuidarnos contra esto", sentenció Agrelo.

Por último, reconoció que siempre está activo en casa y con lo que tiene a mano. Agrelo siempre fue amigo del gimnasio porque es una parte fundamental en un piloto. "La rutina siempre está. Trato de moverme un poco en casa y no estar quieto. Siempre estuve acostumbrado a entrenar y actividad física. Me hace bien hacer algo, si estoy sin hacer actividad física lo necesita el cuerpo. No es lo mismo que el gimnasio, pero siempre estamos activos y tratando de movernos con lo que tenemos en casa", concluyó.