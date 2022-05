Agrupación de "Vecinos por el Agua" entregaron proyecto a Claudio Vidal

Es el que se refiere a la posibilidad de perforar treinta pozos de baja profundidad para aprovechar el curso subterráneo del río Deseado y luego tender un ducto de casi 70 kilómetros para asegurar el abastecimiento a Caleta Olivia e incluso el de otras localidades de noreste santacruceño.

Dicen que es la solución más rápida, práctica y de baja inversión, hasta tanto se concreten otros proyectos de gran envergadura como el acueducto a cielo abierto desde el Lago Buenos Aires, máxime teniendo en cuenta que la ciudad de Gorosito tuvo un crecimiento exponencial y hasta la gobernadora Alicia Kirchner admitió en su reciente viaje a Israel que el problema de desabastecimiento de agua en Santa Cruz solo existe en la zona norte.

En este contexto, vale tener en cuenta que cada vez son más frecuentes los cortes del suministro que recibe esta ciudad por el acueducto del Muster ante la baja del nivel de ese lago y además la Planta de Osmosis Inversa sigue funcionando a un 50 % de su capacidad porque requiere de un mayor flujo de energía y el tendido de una línea de media tensión sigue demorándose.

De hecho, dejaron en claro que la crisis hídrica que por décadas viene afectando a Caleta Olivia, sigue siendo una espada de Damocles y no en vano los vecinos tienen que apelar a la flota de camiones aguateros particulares.

Casi la totalidad de los integrantes de la Agrupación Vecinos por el Agua son jubilados y desde hace muchos meses permanecían callados esperando que alguno de los tres proyectos que elaboraron tuvieran curso favorable en esferas de la provincia y el municipio, esperanzados en una respuesta favorable porque el Concejo Deliberante local declaró de interés público el referido al del río Deseado.

Pero aguardaron en vano y por ello en la tarde de este miércoles convocaron a una rueda de prensa en un salón del hotel ubicado en inmediaciones del puerto Caleta Paula, donde también proyectaron un audiovisual de 14 minutos, tras una serie de exposiciones en las que resumieron todo la actuado en el curso de los últimos años.

En salón también se hicieron presentes dos concejales locales del bloque Primero Caleta, Gabriel Murúa y Cristian Bazán, como así también varios referentes del partido político Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER).

Entre éstos se encontraba el edil de Las Heras, Alberto Montero; la edil de Pico Truncado, Soledad Cañumil y los diputados Miguel Farías, Hernán Elorrieta y Carlos Garrido, haciéndolo estos dos últimos de manera virtual, a los que se sumó de manera presencial el referente en Caleta Olivia del Sindicato Petrolero, Pablo Carrizo.

VIDAL ASUME COMPROMISO

El principal invitado fue el secretario general del gremio petrolero y actual diputado nacional por SER, Claudio Vidal, a quien los referentes de la agrupación vecinal, Omar Funes, José Nieto, Carlos Paredes y Silvia Gómez, le hicieron entrega del denominado Proyecto del río Deseado.

Quedó en claro que a esta instancia se llegó porque no encontraron respuesta en otros ámbitos institucionales, estimando que probablemente ello fue porque la iniciativa no surgió del entorno político oficialista o bien por mezquinos intereses personales y ahora esperan que el flamante diputado nacional pueda motorizar acciones para darle definitivo impuso.

PROYECTO1.JPG

Lo primero que dijo Vidal en la rueda de prensa fue que creía necesario felicitar a los vecinos autoconvocados por no claudicar pese a las adversidades, resaltando además que este proyecto ya lo podría haber ejecutado el gobierno provincial o el nacional pero es evidente que subsiste “una mezquindad política”.

Sostuvo que ello no le extrañaba porque también hay otras localidades que tienen problemas de desabastecimiento y no solo en la zona norte a pesar que aquí la situación es más crítica, reparando además que no hay explicación al por décadas dilatado acueducto multipropósito del lago Buenos Aires.

Con todo, aseguró que desde todo el espectro de su ámbito político volverá a insistirse sobre el tema, pero también consideró que es hora de adoptar otro tipo de estrategias, como ser movilizar a vecinos para que la gobernadora atienda los reclamos.

Al mismo tiempo se comprometió a interceder ante empresas petroleras, mineras y pesqueras para que financien el proyecto de referencia, el cual no les demandaría un gran costo en relación a las ganancias que obtienen por recursos naturales en esta provincia y que también utilizan grandes volúmenes de agua “mientras la situación de los vecinos ya se ha tornado insoportable”.