Aguacateros del DT comodorense Casalánguida arrancó con victoria

El equipo de Aguacateros de Michoacán, dirigido por el argentino Nicolás Casalánguida, concretó esta madrugada un estreno exitoso en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP) de México, al derrotar claramente a Astros de Jalisco, por 101-75.

En uno de los partidos que cerró la realización de la primera fecha, el conjunto local ya vencía ampliamente al término del primer período: 60-34.

El quinteto del exDT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Obras Basket, entre otros clubes, contó con la actuación del ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo e Instituto de Córdoba), que aportó 6 puntos y 4 rebotes en 13 minutos.

También jugó el exarmador de Obras, el bonaerense Cristian Cortés, quien dejó la cancha con una planilla de 11 tantos (1-2 en dobles, 3-4 en triples), un rebote y una asistencia en 16m., según indicó un informe del sitio oficial de la competencia.

En Aguacateros se destacaron los estadounidenses Rodney Green (alero, ex Instituto), que sumó 21 puntos y 2 rebotes; Jerome Meyinsse (pivote, ex San Lorenzo), con 12 tantos y 8 rebotes; y Donald Sims (escolta, ex Atenas y San Lorenzo), con 12 unidades y 6 asistencias.

En Astros, el exalero de Quimsa de Santiago del Estero, el estadounidense Brandon Robinson, contribuyó con 19 puntos y 7 rebotes.

Por su lado, Dorados de Chihuahua batió a Fuerza Regia de Monterrey, por 80-64, en encuentro con nutrida presencia argentina.

En el elenco ganador, el pivote Kevin Hernández (ex Ferro) anotó 15 tantos y tomó 6 rebotes, mientras que el base Juan Brussino (ex Quimsa) colaboró con 7 puntos y 5 asistencias.

El base santiagueño Nicolás ‘Penka’ Aguirre (ex San Lorenzo) y el ala pivote juninense Nicolás Romano (ex Instituto) cumplieron frustrantes estrenos en el conjunto de Monterrey, aportando 2 y 0 puntos, respectivamente.