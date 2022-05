Agustín Barreiro: "aprendí y disfruté durante todo el año"

Agustín Barreiro llegó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia a préstamo por dos temporadas, y en su primera experiencia junto al equipo de Martín Villagrán vivió una intensa competencia, que lo tuvo al conjunto comodorense siempre en los primeros lugares en la última edición de la Liga Nacional de Básquetbol.

“Aprendí y disfruté muchísimo durante todo el año. Ya en el comienzo de la temporada, en el Super 20, me tocó jugar una final, algo que con 22 años fue muy importante para mí”, reconoció el alero nacido en Cañuelas, Buenos Aires, en diálogo con el Departamento de Prensa del club.

“Fue una competencia terrible, con unos compañeros de un nivel muy grande. Estuvimos entre los cuatro primeros puestos durante toda la temporada y eso fue muy positivo y de aprendizaje, porque no te podías relajar. Fue una temporada muy positiva, tanto en lo grupal como en lo individual”, aseguró “Pipi”.

El joven basquetbolista debutó en la LNB en la temporada 2018/2019 con Boca Juniors, club donde se formó (el “Xeneize” y Gimnasia ahora comparten sus derechos formativos). A la par, integró las filas de la selección Argentina U21.

Luego pasó a vestir la camiseta de Hispano Americano de Río Gallegos (2019/2020) y, antes de desembarcar en Gimnasia, jugó en Zentro Basket Madrid de la LEB Plata (tercera categoría de España), donde arribó a fines del 2020.

Por lo tanto, para Barreiro, su retorno significó otra prueba de fuego. “Volver a la Liga era un desafío para mí. Me fui muy chico, a los 19 años, después de mi primera temporada en la Liga como jugador de Hispano”, remarcó.

Pero su adaptación fue inmediata. En ese sentido, afirma que el equipo “mens sana” y el cuerpo técnico tuvieron mucho que ver. “Quería ver si estaba como para competir de igual a igual contra los jugadores de la Liga y, la verdad, aprendí mucho. Tengo muchas cosas que mejorar, pero me tocaron unos compañeros y un cuerpo técnico muy buenos, me ayudaron, me dieron consejos y eso es muy favorable para mí”, enfatizó.

Asimismo, rescató: “más allá de lo deportivo, destaco que fue un grupo de excelentes personas, desde el utilero hasta el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Eso fue lo que nos llevó a competir todos juntos por el mismo objetivo”.

Barreiro también tuvo palabras de agradecimiento al público que acompañó durante toda la temporada, donde Gimnasia culminó en la quinta colocación, tras obtener el segundo lugar en la fase regular y finalmente caer en playoffs ante San Martín de Corrientes.

“A los hinchas les agradezco mucho, porque el apoyo de ellos es muy positivo, y más cuando las cosas no salen. Escucharlos a ellos que nos alientan, a uno lo motiva, lo impulsa a seguir. Me hicieron sentir como en mi casa. Queda agradecerles y los esperamos la temporada que viene”, aseveró.