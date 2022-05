Agustina Cherri abandonó furiosa PH, Podemos Hablar

La actriz de Chiquititas dejó a todos con la boca abierta luego de protagonizar una desopilante actuación en la última emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe). Cuando el conductor del programa le pidió que por favor realizara una escena actoral enojada, la artista no lo dudó y se puso rápidamente en personaje.

Agustina Cherri estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff junto a Cristina Pérez, Rusherking, Lío Pecoraro y Antonio Birabent. Cuando pasaron a la parte del ciclo donde comen, la actriz contó que ella es capaz de mover el lagrimal del ojo cuando debe emocionarse para alguna escena. Al escuchar esto, Andy le hizo un divertido pedido.

"¿Puedo hacerte laburar? Como algo divertido. Hacele una pregunta cualquiera, Antonio, y hacemos que Agustina se enojó. Va a actuar", dijo el conductor. Acto seguido, Birabent expresó: "Fuiste novia de Rodrigo (Bueno)?".

"Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tiene pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa", comenzó a actuar Cherri. "Te pido disculpas en nombre del programa, yo no puedo saber qué va a pensar cada invitado", intervino Andy siguiendo con el juego.

"Está todo bien, pero yo tengo una familia. Hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta y estoy cagada de hambre", disparó furiosa Agustina mientras se levantaba de la mesa para abandonar el estudio. Tras salir de plano, todos los presentes la aplaudieron y celebraron su actuación.