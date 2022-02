Alberto Bressan: "en el deporte cada uno hace su propio camino"  

“Soy oriundo de Río Cuarto, no de Córdoba”, aclara Alberto Bressan a El Patagónico, manteniendo una tradición arraigada en los nacidos en esa localidad, de distinguirse con el resto de los nacidos en la provincia mediterránea y que se ancla en la historia de antaño, cuando Río Cuarto quiso ser una provincia independiente.

En realidad nació en Coronel Moldes –donde el héroe del pueblo es un tal Agustín Tosco– y en los primeros años se trasladó a Río Cuarto. Y ya como profesional emigró a Comodoro Rivadavia.

El contador público es polifacético: asesora financieramente (Finance For Business); realiza podcast (“Salieris de ideas”); es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Económicas y Medicina) y colabora con medios de comunicación.

Hace tres años, esa impronta la trasladó a las pruebas combinadas y este domingo tendrá una nueva experiencia, en la 5ª fecha que se realizará en el balneario de Playa Unión.

BALANCES

“Me enganché a empezar a hacer deportes corriendo. Luego vino la bicicleta y el primer duatlón de montaña en Rada Tilly, donde llegué y me anotaron en Veteranos A, ahí me dije “ah, bueno”.

La falta de previsión y subestimar la prueba, dejó un 50 y 50 en el debe y el haber de Bressan. Primero sufrió, pero en la misma marcha fue aprendiendo.

“Hay muchas cosas que cuando sos grande a veces no tenés en cuenta, desde la vaselina para no pasparse hasta la ropa técnica. Luego vas viendo que los atletas de elite casi no usan nada. Y en el camino vas aprendiendo”, rescata.

“En el deporte cada uno hace su propio camino”, destaca. En su caso, el dejar de usar “remeras con panza” y sumar salud mental fueron los motivos para volver a la práctica deportiva.

La base de la natación la tenía desde adolescente, aunque suelen haber eventualidades.

EL DESAFIO CALETA CORDOVA

La 4ª fecha del Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas tuvo lugar en Caleta Córdova. Y para Alberto tuvo un significado especial. En ese mismo lugar, pero un año antes, había abandonado la prueba en el agua, justo donde siempre se consideró más cómodo.

Su relato de Caleta 2021 y la última la reflejó en su blog https://ff4bb.net/2022/02/02/terminar-un-triatlon/ donde hace un detalle minucioso (el mismo que tal vez pone a la hora de los números) de lo que significó cruzar la meta.

“A esta edad (43) ya con cruzar la meta te podés dar por satisfecho. Por supuesto que luego cada uno en su locura personal quiere mejorar tiempos y puestos. Pero para mí, terminar el triatlón de Caleta fue algo superador, luego de haber abandonado el año pasado con lo que significó en términos de frustración”, reconoce.

EL DEPORTE COMO SINONIMO DE BIENESTAR

Cuando compite, Alberto se relaja. No piensa, sostiene, más cuándo corre. Arriba de la bicicleta tiene que ir con los sentidos más afinados.

“El hacer un deporte te beneficia en la salud mental, te despeja. Y es muy positivo. Siempre a los jóvenes les digo que si tienen constancia, van a tener un cuerpo acorde al deporte que practiquen (y los cambios físicos los vi recién al segundo año). Pero todo es cuestión de la práctica regular y la constancia, que son las improntas a seguir que me inculca mi entrenador Mario Rodríguez”, destaca.

Lo primero es no lastimarse. Estar lo más asesorado posible: “evaluar posibles escenarios, como así las pérdidas y ganancias”, dirían los economistas.

“Siempre está el bote de Prefectura y los cuidados necesarios de la organización para que no te pase nada. El resto queda en uno, si continuar o abandonar. El deporte es constancia. Y en el caso del triatlón, el límite es la resistencia que tengas vos para ello”, concluye el contador que abandonó y volvió al mismo lugar para finalizar y hacer podio, y que prepara un nuevo desafío el 26 de febrero, cuando vaya por su 1er medio ironman en Viedma, su “saldo pendiente”, admite.