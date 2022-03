Alberto Fernández repasa y proyecta el futuro del país

El presidente Alberto Fernández abre este 1 de marzo el período de sesiones ordinarias 2022 del Congreso. Desde el Gobierno anticiparon que su discurso ante la Asamblea Legislativa será un parteaguas de su gestión y que brindará un mensaje "cargado de futuro" tras la pandemia coronavirus. Seguí en vivo los anuncios, las definiciones políticas y todas las alternativas de la jornada en vivo.

En principio se refirió a la pandemia como “una crisis que no tiene precedentes” y calificó de “inaceptable” que se responsabilice a los gobiernos por las consecuencias sanitarias desatadas por la covid.

Habló de la afectación de las restricciones sociales en los y las trabajadores y cuestionó a quienes, en ese contexto, “sembraron desánimo y desconfianza” por lo hecho por el gobierno. “Todo lo que hice no tuvo el objetivo más que de salvar vidas (…) No soy infalible, me he equivocado en ocasiones” pero “toda persona tuvo la atención sanitaria que reclamó”.

Apenas comenzó su discurso, el Presidente pidió realizar un minuto de silencio por el conflicto armado que sacude al este de Europa. Más temprano, en el marco de sus críticas al Gobierno por la posición asumida al respecto, varios opositores se habían mostrado con banderas de Ucrania.

En ese marco Alberto Fernández cuestionó “la ética de los poderosos”. “Otra vez la violencia bélica", lamentó y condenó “la invasión de Rusia sobre Ucrania” que “altera la paz mundial”.