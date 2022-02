Alberto y Fabiola dudan entre dos nombres para su hijo

El presidente Alberto Fernández confirmó que el bebé que tendrá con Fabiola Yáñez nacerá entre la segunda y tercera semana de abril y reveló que están en duda entre dos nombres.

"Todo indica que debería nacer entre la segunda y la tercera semana de abril, uno de mi logros es que sea de Aries (al igual que él). Hay dos nombres en disputa, pero no estoy en condiciones de revelarlos", aseguró este sábado en diálogo con Radio 10.

"No sabemos, esperamos, esperemos". Con esa frase, escueta y misteriosa, el Presidente habló por primera vez en agosto del 2021 sobre las versiones de un supuesto embarazo de la primera dama Fabiola Yañez.

"Usted sabe que yo fui papá. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no. ¿Usted está preparado?", preguntó en ese entonces el periodista Pablo Duggan en Radio 10. A lo que el Presidente respondió: "Mirá, para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma". A lo que Duggan repreguntó: "Pero, ¿novedades por ahí?". "No sabemos; esperemos, esperemos", replicó Alberto Fernández.

Finalmente, el año pasado, tras varias semanas de rumores, las elecciones y un recambio de Gabinete de por medio, en septiembre siguiente el Gobierno nacional informó el embarazo. "Se informa que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico", indicó un comunicado de la Unidad Médica Presidencial.

Cuando llegó el día para armar el árbol de Navidad en diciembre, Fabiola Yáñez mostró un tierno video en la red social Instagram. En las imágenes dejó un mensaje para los seguidores y un regalo muy especial para estas fiestas. La Primera Dama revolucionó las redes sociales y compartió un video en el que aparece colocando unos escarpines blancos en el arbolito de Navidad. "Todo listo para una Navidad muy especial", escribió.

En un brindis de fin de año con periodistas acreditados en la Casa Rosada por los diferentes medios de comunicación, el Presidente luego se refirió a la espera del bebé que tendrá con Yáñez. "Muy bien, muy feliz, siempre que uno va a traer una vida al mundo está feliz. Esperamos que nuestro hijo nazca entre el 10 y el 20 de abril, pero con que sea ariano alcanza", expresó Fernández.