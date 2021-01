Ale está internado en el Hospital de Esquel

Esta mañana fue hospitalizado el ex Jefe de la Policía provincial recientemente condenado por abuso sexual de menores. Tiene un cuadro de neumonía.

Juan Luis Ale fue detenido el pasado 23 de diciembre en su domicilio, tras la confirmación de un Tribunal de Puerto Madryn de su condena a 8 años de prisión por el abuso sexual de las hijas de su expareja.

Tras esa diligencia, el ex jefe de Policía durante el gobierno de Mario Das Neves y ex diputado provincial por el Frente Para la Victoria fue alojado en la Comisaría Primera de Esquel, donde no comparte calabozo con otros detenidos, y recibe visitas.

De esa dependencia fue trasladado este martes a la mañana al hospital, tras presentar fiebre y dolores estomacales, informó el jefe de la Unidad Regional Esquel de la Policía Provincial, comisario mayor Ariel Jara.

El médico Sergio Cardozo –director del hospital de Esquel- indicó que Ale llegó con un cuadro de neumonía y está asistido por un respirador. Ocupa una cama en sala de internación de clínica médica, asistido por respirador.

El titular de la URE en tanto amplió manifestando que una vez derivado al hospital zonal, al paciente se le hizo un hisopado y dio positivo para Covid-19.

Explicó el comisario Jara en Jornada que Ale estaba solo en una celda y que se investigará el origen del contagio, dado que recibe visitas. Además, remarcó que de continuar con esta afección en el término de 10 días, seguramente será trasladado a otra dependencia para evitar la propagación del Covid-19 al personal de la Comisaría Primera.