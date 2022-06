Alerta por el aumento de embarazos adolescentes en Chubut

La sesión de la Legislatura provincial de este martes fue rápida y no se abordaron temas de relevancia. En la hora de preferencia hubo una sola oradora que puso el foco sobre el crecimiento del embarazo adolescente en Chubut. La diputada María Andrea Aguilera advirtió que la problemática aumentó en los últimos 5 años y lo relacionó con la irregularidad del sistema educativo.

La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionó que el Gobierno provincial no hubiera realizado algún esfuerzo para abordar la crisis educativa. “Cinco años que en esta provincia no hay clases regulares; cinco años que las niñas y niños de la provincia del Chubut no cumplen con los 180 días de concurrir a las escuelas. Los días en que se interrumpe el dictado normal de clases se traduce en bastantes cosas graves; en trayectorias pedagógicas interrumpidas; en la falta de posibilidades de continuar el ciclo lectivo; en abandono escolar”, describió.

“La escuela no es solo educación sino también es contención. En el caso de la secundaria, los chicos ven frustrada su posibilidad de continuar sus estudios en la universidad y de tener un futuro laboral, pero también se traduce hoy, y lo estamos viendo en algunas localidades de la provincia con el aumento del embarazo adolescente”, advirtió.

En este sentido, la legisladora consideró que el Gobierno “no ha sido capaz de encauzar el conflicto docente a través de una mesa de diálogo permanente que permitiera que las entidades sindicales vieran a un actor con el que se puede trabajar, dialogar y avanzar”.

Acusó que “el gobernador cada vez que tiene oportunidad de hablar dice que se ha salido de la crisis. ¿Yo me pregunto de qué crisis habla? ¿De la crisis económica en la que se ha pateado la deuda hacia adelante y se ha seguido generando deuda por parte del Ministerio de Economía durante todo este tiempo? ¿De la crisis de infraestructura? No hay ningún plan para ampliar las escuelas. Nada es más importante que el tema de la educación en Chubut. Es necesario sentarnos a resolver el tema de la educación en Chubut”, afirmó.

“DESNUTRIENDO CHUBUT”

Otro de los puntos que abordó Aguilera fueron las partidas escolares y la responsabilidad de la titular de Educación, Florencia Perata. “Yo no sé qué piensa la ministra, pero 84 pesos no alcanzan para darle de comer a los alumnos y tampoco 110 pesos. No puede hablar con amenazas veladas hacia las directoras diciendo que habría que trabajar con ellas para enseñarles cómo llevar adelante la economía de la escuela. Yo me pregunto: ¿cómo pueden dar un desayuno o un almuerzo con 110 pesos?”, se preguntó la diputada.

“Se llenan la boca sobre el programa Nutriendo Chubut con 110 pesos. Debería llamarse Desnutriendo Chubut porque realmente es imposible para los directores dar de comer con esa plata. Y mucho más imposible para los directores de las escuelas rurales, de los pueblos pequeños, de las escuelas que quedan a muchos kilómetros de los grandes centros comerciales y que no tienen ninguna posibilidad de acceder a compras mayoristas”, aseveró.