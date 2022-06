Alina Moine le puso punto final a su relación con Marcelo Gallardo

Este fin de semana, en el marco de la celebración del Día del Padre, un llamativo posteo de Geraldine La Rosa dedicado a Marcelo Gallardo sembró la duda de un posible regreso del director técnico de River con su esposa. Sin embargo, en Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron que el DT estaría solo y que incluso la mismísima Alina Moine lo habría dejado por no ser oficializada.

“¿Se acuerdan que no sabíamos si Alina había ido a la final de la Champions League? Alina tenía reserva para ir a ver en París la final con Marcelo Gallardo y que fue ella la que dio de baja una semana antes los pasajes y decidió, porque ya tenía esos días pedidos en ESPN, irse a Bariloche”, contó Luli Fernández en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Hace un mes y medio se cansó y ‘chau, chau’. Se terminó”, lanzó la panelista, dejando a todos boquiabierta. En cuanto a la relación con su ex, Fernández relató: "No voy a decir el nombre de la persona que me lo contó, porque es íntima de él, pero me dijo que la situación entre ellos sigue exactamente igual. El matrimonio está deshecho. No están divorciados todavía, pero ellos están separados, y la iniciativa desde el club es que ellos se sigan refiriendo a Geraldine La Rosa como la mamá de los hijos de Marcelo Gallardo y no como su mujer”.

Infraganti en Europa

Marcelo Gallardo y Alina Moine fueron encontrados in fraganti en Europa. “Compartieron dos destinos: Mónaco, donde vieron la Fórmula 1 y pasearon por París, con una comitiva del club River Plate”, revelaron los periodistas A la Tarde, el programa de América TV que conduce Karina Mazzocco, dando inicio a un largo debate sobre la nueva pareja.

Por su parte, en Socios del espectáculo, semanas atrás afirmaron que Alina Moine quiere tener hijos con Marcelo Gallardo. Así lo contó Mauricio D’Alessandro, panelista del ciclo de El Trece, al hablar de cómo iba a seguir la relación entre ambos, que todavía no fue oficializada.

“El doctor deslizó el nombre de Alina Moine, y le quería preguntar, usted que siempre está tan informado, ¿qué sabe de Alina Moine y Gallardo?”, le empezó preguntando Karina Iavícoli. “Que es muy linda, muy poquito sé. Que es muy simpática, la veo muy cautelosa, además. Se metió en ese problema familiar, se calló la boca”, le contestó el letrado y panelista.