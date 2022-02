Almonacid: "Ni el carnet de conducir le sacaron"

Este sábado se realizó la audiencia de control de detención de Ariel Almonacid (24), detenido el jueves luego de que se viralizara el video en el que hace exactamente una semana se lo podía ver embistiendo en dos oportunidades el auto en el que viajaban su expareja, Dalma Levicoy (24); su novio y unos amigos. Fue en Constituyentes y Chile y la Justicia tardó cuatro días en realizar los allanamientos y detener a Almonacid, quien fue asistido legalmente por el abogado particular Guillermo Iglesias.

Este sábado, la jueza Mariel Suárez lo imputó por el hecho y luego dispuso su libertad con solo una medida restrictiva –la de no acercarse a sus víctimas, mientras le concedió a Fiscalía tres meses para concluir la investigación y establecer si hay un caso para llevar a juicio oral y público-, lo cual no fue del beneplácito de Levicoy, ni de su actual suegra, quien se ha involucrado en el caso en virtud de que considera que también corre riesgo la vida de su hijo.

“Ni el carnet de conducir le sacaron; ni una vez por semana presentarse en la comisaría. Hasta puede tener viajes y todo, siempre que pida permiso. ¿Qué Justicia tenemos? Es completamente ilógico. Ojalá no nos pase nada, pero si nos pasa… y más con la junta que tiene esta persona. Con 24 años tuve que ponerme un seguro de vida temiendo por mi hijo. ¡Por si mi hijo se queda sin su madre! No se entiende”, expresó Levicoy en su cuenta de Facebook.

“COMO SI HUBIERA GANADO UN MUNDIAL”

Por su parte, Claudia Catalán –suegra de Dalma- también escogió las redes sociales para expresar su punto de vista. “Hoy mientras estaba presente en la audiencia pensaba ‘cuánta maldad de esta persona’. Mientras relataba el recorrido la fiscal a él no se le movió un pelo; ni vergüenza sintió; menos la familia. El abogado decía que solo fueron golpes a un auto. ¿Y los que iban adentro del vehículo? Más allá de que ninguno salió grave, su gravedad está hoy en su psiquis; fue un golpe duro; tuvo la intención persistente de generar un gran daño a sus vidas. Gracias que el vehículo soportó ese golpe ¿Y si no lo hacía? Sería otra la desgracia. ¿Y si el pibe que se bajaba del auto caía mal? Ah, no… era solo daño al vehículo; él no tuvo la intención de matar a nadie. Este pibe sabía lo que hacía y salió feliz, como si hubiera ganado un mundial; como si mamá le hubiera dado nuevamente ese caramelo que él tanto deseaba. Continuaremos trabajando para que la carátula quede firme y no como un berrinche de un nene. Seamos serios; lo digo una y otra vez. Gracias que tengo toda la paciencia e inteligencia para seguir en este tema. Agradezco la compañía de hoy, los mensajes recibidos. Esto no quedará sumergido en la impunidad”, concluyó Catalán.