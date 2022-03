C+/ CINE EN COMODORO

Los hermanos Danny y William Sharp se reúnen con motivo del precario estado de salud de la esposa de uno de ellos. Necesitan dinero para su tratamiento y la única manera de conseguirlo es atracando un banco. Durante el robo, la cosa se complica. El coche de huida se descarta por la llegada de la policía, pero tienen una alternativa. Se hacen con una ambulancia y comienza la huida, aunque no serán los únicos pasajeros: Un enfermo del corazón y una enfermera lucharán por sus vidas durante 80 frenéticos minutos.

Esta nueva película de Bay no es original del director mismo, puesto que nace a raíz de una película danesa de 2005, de Laurits Munch-Peterson y Lars Andreas Pederson. Bay puede jactarse que sus películas recaudan millones en la taquilla mundial, pero también está en el ojo de la tormenta por las constantes críticas que recibe por su trabajo. “120 millones de personas vieron Transformers, 3.500 críticos no me van a quitar la diversión, yo hago películas para la gente”, ha dicho al respecto. “Me gusta hacer las cosas por mí mismo, porque lo divertido es cuando hay un cineasta de verdad creando un mundo. Habla con Ridley Scott, lo bueno es crear el mundo. Igual le pasa a Spielberg. De eso se trata. Si tengo que hacer algo, quiero rehacerlo a mi manera”.

A los 15 años entró al mundo del cine, trabajando como becario en LucasFilms, en donde hizo storyboards para “Los Cazadores del Arca Perdida”, de Spielberg. Bay cuenta con una sólida formación profesional: estudió en la Universidad Wesleyan, donde incluso era de los alumnos más sobresalientes. Su gran año fue 2014: estrenó una reinterpretación de “Las Tortugas Ninja” y la cuarta entrega de la serie de juguetes de Hasbro: “Transformers: La Era de la Extinción”. Esta película consiguió 100 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, más 90 millones en su estreno en China, el segundo mercado más grande de cine en el mundo, lo que garantiza ya una quinta película de la serie. George Lucas ha comentado que las películas de Bay son de inmediato identificables.

Aficionado a la cámara lenta y la edición rápida, Bay trabajó en la industria de la publicidad y en la creación de videos musicales, lo que marcó su estilo. La actriz Megan Fox lo tachó como “un pequeño Hitler”, y hasta los creadores de South Park le dedicaron una canción en la película “Team America”. Es famoso por sus cortes de edición. Casi no hay secuencia con cámara fija en sus películas, y ese estilo lo podemos ver desde sus primeras cintas. Tiene un ojo claro para las secuencias de acción, tanto que el supervisor de efectos visuales Scott Benza, quien ha trabajado con él en gran parte de sus cintas, dice: “Es el director más práctico con quien he trabajado”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (24, 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo):

18:30 Hs. Ambulancia (2D Dobl.)

CINE TEATRO ESPAÑOL (25 de marzo):

17:00 Hs. Ambulancia (2D Dobl.)

Título original: Ambulance

Género: Acción, thriller

Origen: USA

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 16 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Director: Michael Bay

Guión: Chris Fedak, Laurits Munch-Petersen, Lars Andreas Pedersen

Productores: Michael Bay, Ian Bryce, Bradley J. Fischerm, William Sherak, James Vanderbilt

Música: Lorne Balfe

Fotografía: Roberto De Angelis

Montaje: Pietro Scalia

Reparto:

Jake Gyllenhaal (Mike Lowrey), Yahya Abdul-Mateen II (William Sharp), Eiza González (Cam Thompson), Victor Gojcaj (Victor), Devan Chandler Long (William Wallace)