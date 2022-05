Amenazas en Río Negro: "¿y si pinta matar a alguien en la escuela?"

Un colegio de Cipolletti volvió a ser el foco de la violencia en Río Negro luego de que se filtraran los audios de un grupo de alumnos de primer año del CEM 17 donde amenazaban con llevar un arma a la escuela y asesinar a una compañera a la que le hacían bullying.

A través de un grupo de WhatsApp llamado “El 17”, los estudiantes se dedicaban a hacerle bullying a una compañera de curso, donde enviaban fotos, memes y audios. Si bien intentaron borrarlos, las capturas de pantalla y el contenido del chat se filtró.

"¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?’. Con estas expresiones frías, de un alumno del colegio 17 de Cipolletti y algunos compañeros del curso 1ro 1ra, chicos de 13 años planificaban en un grupo de WhatsApp llamado "El 17" la intención de asesinar a mi hija. Una de sus propuestas era el colegio”, contó Germán Bernales Hinrichsen, padre de la víctima a través de las redes sociales.

“Uno de los mensajes habla de llevar un arma al colegio. Lo que potencia mí preocupación ante la liviandad de acción y posibles represalias contra mí hija y compañeros que denunciaron el hecho, como otros que no estaban de acuerdo”, amplió el hombre.

Según contó, todo comenzó con una foto que le tomaron a su hija en plena clase, con la que hicieron un meme. Si bien la profesora que estaba con ellos les pidió que lo borraran, esto no sucedió y comenzó a circular por WhatsApp.

"En ese grupo hicieron memes y bromas con esa foto, y lo último que sucedió fue que organizaron asesinar a mi hija. Dicen que la quieren matar, y para mí es grave", denunció el padre de la chica en LM Cipolletti.

En uno de los audios se escucha a una chica decir: "Donde me llamen la re cago a tiros a la pibita de mier…, que no me joda a mí que le rompo toda la cabeza y los anteojos, que no me venga a huevear a mí".

Mientras que otra alumna agrega: "Yo le voy a meter un tiro, así de corta, que se muera". El padre de la víctima contó que hace dos semanas, durante una clase de educación física, uno de los alumnos le tiró una pelota en la cara a la adolescente, rompiéndole los lentes. Desde la escuela, según el padre de la víctima, le indicaron que llamarían a los padres de los demás alumnos.

El mensaje completo del padre de la víctima

Cómo les adelanté y está el resto de los audios dónde planificaban memes, programaban bromas y hasta mentiras que ejecutaban en el colegio para que a mí hija le llamen la atención los directivos; gran mayoría de los audios que un aproximado de 7 alumnos, organizaban, planificaba y ejecutaban en la escuela, siendo uno de los tantos casos de Bullying que podemos ver qué terminan en catástrofes para víctimas y victimarios.

Crearon otro grupo de WhatsApp y comenzaron a eliminar los audios y mensajes escritos que los podría comprometer, pero se lograron capturar imágenes y audios antes de ser borrados. También existe otro audio dónde una alumna le dice a sus compañeros que si alguien sabe la dirección de mí hija para hacer algo ilícito en su casa.

Está situación expuesta ante las autoridades solo expreso que, "los alumnos no serán sancionados y que se les notificará a sus padres sobre lo sucedido", por lo cual, la acción de estos chicos no tendrá ningún tipo de consecuencia. Al contrario, se trabajará con ellos y con todo el curso sobre lo sucedido, pero sabrán que su accionar será impune.

La semana pasada el curso 1ro, 1ra habría recibido un curso contra el Bullying, pero se ve que lo que han instruido sobre el tema, es algo que no es interés de los 7 alumnos que planificaron todo esto.

Hace dos semanas atrás, en educación física, un alumno le tiró directamente en la cara, a mí hija, una pelota que le rompió en dos sus lentes. El profesor minimizó la situación argumentando que fue un accidente, pero mí hija argumentó que durante esa tarde, el pibe de se le reía en la cara, por lo cual, y observando todo; lo diciendo en gimnasia también fue a propósito.