AmigoDateCuenta, una campaña contra el machismo

“¿Qué podemos hacer los varones para poner fin a la violencia contra las mujeres?” es el disparador de la campaña #AmigoDateCuenta, que propone reflexionar sobre el machismo, los mandatos que pesan sobre los hombres y la violencia de género.

La iniciativa de Spotlight -una alianza entre la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea- cuenta con dos spots y cinco tutoriales animados a cargo de cinco influencers: Beltrán Horisberger, comunicador y activista LGTB+; Bruno Rodríguez, activista contra la crisis climática y ecológica; el futbolista Lucas Bruera; el sociólogo salteño Agustín Pérez Marchetta; y Tiago PZK, uno de los mayores referentes nacionales del rap improvisado.

Consentimiento - #AmigoDateCuenta

Todo ese material audiovisual, que fue subido a la web amigodatecuenta.com.ar y replicado en sus redes sociales, aporta herramientas concretas para promover la reflexión y el cambio de comportamiento en temas como las complicidades en los grupos de amigos, el acoso y el consenso en las relaciones sexuales, la participación de varones en las tareas hogareñas y de cuidados, los mandatos y cuáles son los privilegios de los que gozan los varones.

“Tenemos que animarnos a cuestionar el machismo que circula entre nosotros. Romper con las violencias, no con la amistad”, es el lema de la campaña que buscar interpelar a adolescentes y hombres (que puedan haber ejercido algún tipo de violencia contra mujeres) y sus amigos, que a veces son testigos de esas situaciones y por no romper los “códigos de la amistad”, no intervienen poniendo un freno, aunque no avalen esas situaciones ni actitudes.

Cuidados - #AmigoDateCuenta

“Buscamos promover una fuerte reflexión sobre el peso de los mandatos con los que crecen los varones y cómo esos mandatos generan relaciones desiguales y violentas que vulneran la autonomía y la libertad de niñas y mujeres”, asegura Valeria Serafinoff, coordinadora de la Iniciativa Spotlight en Argentina.

En esta nueva edición, la campaña busca promover masculinidades libres y diversas que tomen distancia del machismo como cultura de violencia y opresión. Y para ello, convocaron a cinco varones que desde diferentes espacios vienen mostrando su compromiso con ese fin.

“¿Cómo demostramos los varones que somos varones?, ¿siendo los más fuertes?, ¿teniendo aguante? y después nos terminamos agarrando a las piñas por la camiseta o por una cerveza que se volcó”, arrancan diciendo los influencers en uno de los videos de YouTube.

“Nos enseñan que somos los únicos dueños del mundo y que si queremos algo lo tomamos. Acorralamos a las chicas y les quemamos la cabeza para que nos den un beso o algo más. Les revisamos el celular para ver con quién hablan, dónde estuvieron. La zamarreamos del brazos para que hagan lo que queremos. Opinamos de su cuerpo como si fuera propiedad nuestra. Ya ni lo dudamos, nos justificamos con que los varones somos así, que no hay nada que hacer y que es nuestra manera de ser”, advierten sobre las actitudes más comunes que muchos tratan de naturalizar.

Emociones - #AmigoDateCuenta

“Pero no amigo, ejercer violencia contra las mujeres no es algo que tenemos en nuestro ADN. Es algo que nos enseñaron, que vimos, que aprendimos y que también podemos cuestionar, rechazar y desaprender. Podemos construir otras masculinidades sin violencia. Dale amigo, date cuenta. Cortemos con el machismo”, advierten con su mensaje para ponerle fin a este tipo de agresión hacia las mujeres.

Además, se crearon tutoriales que alertan sobre los mensajes, audios y memes que los jóvenes comparten en los grupos de Whatsapp que muchas veces terminan lastimando a otros del integrantes; y sobre algunos de los privilegios que dicen tener los varones sobre las mujeres (como festejar las hazañas sexuales cuando a ellas se las juzga o piropear a las mujeres en la calle mientras ellas se sienten acosadas) y generan desigualdades, entre otros contenidos.

El año pasado, la campaña fue protagonizada por la cantante y actriz Lali Espósito y estaba focalizada en ellas. La misión de #AmigaDateCuenta apuntó a desnaturalizar conductas masculinas como los celos, las humillaciones y el control en la etapa adolescente para ayudar a las jóvenes en la erradicación de la violencia y los estereotipos de género.