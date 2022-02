Anamá Ferreira cometió un error y le cerraron la cuenta de Tinder

Como suelen hacer cientos de personas, Anamá Ferreira utilizaba Tinder para conocer hombres. Sin embargo, la modelo fue bloqueada de la famosa app de citas ya que muchas personas la denunciaron pensando que era una cuenta falsa.

Ante esta situación, Anamá, a pesar de tomárselo con humor, contó cómo fue expulsada de la app. "Con la pandemia, los que estábamos solos tuvimos que conocer a alguien. Entonces una amiga mía me dijo que entrara a Tinder. Yo le dije que no porque soy conocida. Soy famosa, es complicado. Puse Luciana de nombre, para no poner Anamá y que no sea tan fuerte, pero puse fotos mías”, comenzó diciendo en diálogo con Arriba Argentinos.

Al cambiar su nombre, muchos hombres comenzaron a desconfiar y decidieron denunciarle la cuenta. "Ella no estaría acá. Estás usando las fotos de Anamá que es honesta, trabajadora. No estaría acá', me dijo un usuario con mucha ternura".

"Pero también hubo gente muy agresiva", aclaró. Y detalló lo que le dijeron en una de las oportunidades que chateó antes de ser bloqueada: "'Vos debés ser una gorda y estás usando una foto de ella y cuándo yo te vaya a ver ¿qué me voy a encontrar?'".

"Alguien denunció que se estaban usando las fotos de Anamá y me bloquearon. Yo les decía que era yo, pero me decían que era mentira. Alguien me denunció y te bloquea instantáneamente. Yo tuve que seguirla como negra guerrera que soy, le mandé mail a Tinder y alguien me contestó y dijeron que yo había usado fotos falsas y que estaba bloqueada en todas las redes de ellos”, siguió con su relato.

Consultada sobre qué tipo de hombres le interesan, Anamá fue picante y apuntó contra Benjamín Vicuña: "Me gusta que hable, que lea libros, que sea un poquito inteligente, que entrene. Hay lindos, puede ser estilo Laport, pero estilo Vicuña no porque me va a traicionar mucho, traidores no".