Apuntan contra ESPN y Martín Souto por plagio a Paso a Paso

El inicio de la Liga de Fútbol Profesional trajo consigo un nuevo programa deportivo que se lleva todas las miradas: ESPN Fútbol 1. Este ciclo tiene como una de sus principales caras a Martín Souto, histórico periodista de TyC Sports que el pasado mes de febrero anunció su salida del canal para firmar con la empresa estadounidense.

"Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal, siendo casi un niño", comunicó en aquel momento el reportero en sus redes sociales.

Tras su primera edición, Fútbol 1 recibió muchas críticas por sus similitudes con Paso a Paso. Este último, el cual fue conducido desde 2002 hasta 2021 por Souto y su compañero Ariel Rodríguez, realiza un particular repaso sobre la jornada del fútbol argentino con cámaras exclusivas y declaraciones de los protagonistas. Actualmente sigue emitiéndose todos los domingos, con Gustavo Lombardi como reemplazante de Martín.

La segunda transmisión del nuevo ciclo de ESPN terminó de confirmar lo que todos pensaban: es un plagio de Paso a Paso. En las redes sociales comenzaron a tildar al ex TyC Sports de "traidor" por haber llevado su idea original a la competencia, sin haberle cambiado prácticamente nada al formato. "Hasta al narrador imitan", se quejaron algunos usuarios de Twitter.

Por otro lado, hubieron algunos que defendieron a Souto, justificando que éste puede hacer lo que quiera ya que el formato fue creado por él mismo. "Souto fue el creador de paso a paso, supongo que por eso TyC no hace ningún reclamo", indicaron en la red social del pajarito. Eso sí, lo que no faltó en internet fueron los memes y los comentarios negativos para ESPN Fútbol 1 y Martín Souto.