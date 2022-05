Arcioni contra Maderna: "prefiere el asistencialismo"

El gobernador Mariano Arcioni respondió este jueves los planteos del intendente de Trelew, Adrián Maderna, y cuestionó las “políticas” del Municipio, acusándolo de hacer “asistencialismo y poner trabas a las inversiones”.

Puntualizó en el reclamo de recursos para la Policía y para hacer frente a los hechos de inseguridad y aseguró que el intendente “se ha dado cuenta de una situación en la cual está pidiendo ayuda y se la hemos brindamos; incluso cuando se ve que las políticas de Trelew no son las que tiene que tener una ciudad de desarrollo”, comparándola con las demás localidades: “miren al resto de la Provincia y cómo en los momentos difíciles se reponen”.

En este contexto, Arcioni aseguró que en Trelew “se obstaculizan las inversiones, lo cual es grave porque esas inversiones son generadores de puestos de trabajo”.

Aseguró así que desde Provincia “hemos hecho y estamos haciendo para que Trelew crezca, pero cuando no hay rumbo o cuando ese rumbo es el asistencialismo, es complicado”.

“Queremos que Trelew sea el Trelew que todos conocimos; pujante; con productores e industria; pero cuando tienen la oportunidad de generar puestos de trabajo, ponen obstáculos”, opinó.

En cuanto a las expresiones del intendente, que afirmó que a la ciudad la castigan por rechazar la megaminería, Arcioni respondió que “cree que ponerse del lado de víctima le suma políticamente, pero es una forma equivocada de hacer política”.

Acusó así al Municipio de “poner trabas porque no quieren fuentes de trabajo genuinas; están obstaculizando el crecimiento de Trelew”.

“Nosotros tenemos obras en Trelew pero no hay un rumbo. El intendente es el jefe de la ciudad y tiene que marcar el rumbo. Lo único que hay en Trelew para los que viene a invertir son obstáculos”.

Trelew “tiene un rumbo distinto al que se proyecta para la Provincia. Cuando se ve que vienen empresas privadas a invertir y les ponen obstáculos, obstruyen el crecimiento y prefieren el asistencialismo. Yo no estoy de acuerdo”.

“El Estado tiene que estar en momentos difíciles pero la obligación es encontrar herramientas para que se generen fuentes de trabajo. En los momentos de crisis el estado tiene que estar pero eso no tiene que ser una perpetuidad o costumbre”, apuntó.

Concluyó considerando que “Adrián tendría que hacer autocrítica”, y seguidamente lo convocó al diálogo porque “yo tengo los brazos abiertos. Los invitamos a los actos y no vienen, pero no es una cuestión política de me gusta o no el gobernador; es una política de trabajar por sus vecinos y ciudadanos”.

“Voy a trabajar y gestionar para todos los chubutenses, Adrián tiene los brazos abiertos. Este Gobierno le ha dado y le seguirá dado todo lo que necesite a Trelew porque no se habla de Adrián o el intendente; se habla de los ciudadanos de Trelew que necesitan respuestas y si el intendente no se las da, se las damos nosotros”, finalizó.