Arcioni sobre la Ley de Turismo: "vamos a posicionar a Chubut de una vez por todas"

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este jueves el lanzamiento de la Temporada de Ballenas 2022 en Puerto Madryn, y rubricó la reglamentación de la Ley de Turismo, a través de la cual se crea la Agencia Promoción del sector. “Una ley que va a ayudar a ordenar y fijar las reglas de juego con un acompañamiento del sector privado y público”, resaltó.

En este marco, el mandatario provincial dedicó un párrafo especial a la aprobación de la Ley de Promoción Turística e indicó que “es fácil cuando hay una decisión política, un entendimiento y no hay obstáculos, cuando uno tiene en claro cuál es el rumbo y hacia dónde queremos ir, cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando no hay ningún tipo de mezquindad y cuando tenemos bien en claro cuál es la política pública de Estado, cuando no se mete la política partidaria que tan mal nos hace a todos”.

Arcioni recordó que “cuando me traen la decisión para armar el proyecto y lo trabajamos con Quique (García) pensé: Cómo puede ser que hace 30 años estén esperando un proyecto de ley de esta naturaleza por lo que significa y lo que es nuestra provincia turísticamente, para poder posicionarla, ordenarla de una vez por todas”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo que “son esas cosas que uno no termina de entender, pero gracias a dios ya está, ahora el mañana va a ser mejor. Una ley que va a ayudar a ordenar y fijar las reglas de juego con un acompañamiento del sector privado y público”.

"MOMENTO BISAGRA"

Por su parte, el ministro de Turismo de la Provincia, Leonardo Gaffet, resaltó que “es un momento bisagra, creo que desde la actividad turística tenemos una oportunidad única donde gracias a la Ley y gracias a tu decisión Mariano –porque son muchos años en la búsqueda de esta situación- nos permite integrar a todo el territorio pero institucionalizarlo, generar las reuniones comarcales, aplicar la política turística con todas las localidades, grandes, chicas, medianas, porque tenemos una provincia extraordinaria y los grandes centros turísticos necesitan para tener cada vez mayores alternativas y no oxidarse dentro de su oferta de todo el territorio”.

“De hecho, ya se está logrando, ya hay agencias, empresas que están generando paquetes en otras partes de Chubut más allá de sus Comarcas de contención”, precisó el Ministro e indicó que “nos permite también trabajar internamente con todo el Gabinete Provincial porque también se crea un Comité Interministerial. El turismo es una multidisciplina, acá no es solo una cartera, somos todos que tenemos que trabajar en pos de esto. Y nos crea la Agencia de Promoción Turística que va a ser una agencia de gestión también porque apoyarse y trabajar en conjunto con el sector privado nos fortalece”.

“TENEMOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA VENDERLOS Y MOSTRARLOS AL MUNDO”

Seguidamente, el intendente local, Gustavo Sastre, indicó que “hoy para nuestra ciudad es un día importantísimo, el poder inaugurar nuevamente una temporada de Ballenas después de todos los contratiempos que nos tocaron atravesar. Un sector tan castigado por la pandemia pero cada día que pasa sigo reafirmando que tenemos que tomar lo bueno; Puerto Madryn es uno de los destinos que más creció a nivel nacional, donde hace pocos días podíamos observar instalarnos en el 4to lugar de destinos elegidos”.

“Cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de comarca, y no permitir las mezquindades que unos pretenden instalar sin beneficios. Siempre trabajaré por la ciudad que amo, pero también voy a trabajar para que el beneficio sea comarcal, regional y provincial porque tenemos los recursos necesarios para venderlos y mostrarlos al mundo, tenemos mar cordillera, aeropuertos de primer nivel, tenemos funcionarios de lujos, trabajando y entendiendo que nadie se salva solo, tenemos que trabajar en equipo”, detalló Gustavo Sastre.

Al finalizar, el Intendente agradeció “a los legisladores provinciales, a Ricardo (Sastre) y a Mariano (Arcioni) que nos apoyan en cada decisión. Redoblar los esfuerzos, tenemos que seguir trabajando. Estoy convencido que lo vamos a lograr, tenemos un Golfo único que debemos cuidar, solo no se salva nadie, necesitamos a Trelew, a Gaiman, a Rawson, Playa Unión, 28 de Julio, a la cordillera y al sur de la provincia, todos tenemos algo que aportar, debemos lograr que el turista se quede al menos 7 días en la región”.

“UN DÍA ESPECIAL POR LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TURISMO”

A través de un video, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, envió un saludo: “Lamento no poder acompañarlos personalmente, por agenda tengo que estar en Paraguay, me hubiera encantado estar en el lanzamiento de algo tan importante como la temporada de ballenas, además un día especial por la reglamentación de la Ley de Turismo. Dar el saludo virtual, felicitarlos y desearles una excelente temporada”.