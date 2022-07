Arcioni: "nosotros no echamos culpas al pasado"

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este lunes el acto por el 101º aniversario de Tecka, donde inauguró la oficina de Protección de Derechos, entregó aportes a instituciones y firmó convenios para la construcción de viviendas, mejoras habitacionales y ampliación de la red de gas.

Minutos antes, junto al intendente local, Jorge Seitune y la comitiva, dejó habilitada la oficina de Protección de Derechos y participó del Tedeum en la Parroquia María Auxiliadora.

El mandatario descubrió, a la vera de la Ruta Nacional N° 40, una placa por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas. Este reconocimiento contó con la participación de ex combatientes radicados en la zona. Asimismo, supervisó el estado de avance de 16 unidades habitacionales y recorrió la recientemente inaugurada Comisaría de la Mujer.

Sostuvo, asimismo, que el progreso de la localidad es fruto del esfuerzo y la adecuada administración de los recursos que realiza la Municipalidad de la mano del intendente Seitune sino que además del empuje de toda la población. “Vemos sentido de pertenencia y predisposición”, aseveró.

Rescató luego obras tales como la pavimentación de calles y la ejecución de viviendas, al igual que las firmas de convenios para desarrollar infraestructura que permitirá mejorar la calidad de vida de la gente. “Muchas cosas se han hecho en momentos difíciles”, manifestó.

Arcioni aprovechó para remarcar que Chubut sale adelante a través del trabajo conjunto entre el Gobierno, los municipios, las instituciones y la gente. Dijo que no suman los individualismos y las actitudes que no son pensando en el bien común. “Nosotros nos hicimos cargo de una obligación y no echamos culpas al pasado”, indicó.

Apostó a que se dejen a un lado las mezquindades para construir entre todos la provincia que merecen los chubutenses. “Quiero lo mejor para la provincia. Trabajemos todos juntos sin perder el objetivo que es el bienestar del pueblo. Este gobernador siempre está al lado de cada uno de los chubutenses”, señaló.