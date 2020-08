Arcioni también cuestionó las marchas del lunes

Este martes el gobernador, Mariano Arcioni recorrió la obra de la estación transformadora II en Trelew, acompañado del intendente de la ciudad, Adrián Maderna.

En ese contexto, Arcioni aprovechó para dar su opinión sobre las manifestaciones que se organizaron el lunes por la tarde en la provincia y en diferentes puntos del país, convocadas en gran parte por dirigentes y conspicuos militantes del macrismo que gobernaron el país hasta el año pasado, dejándolo sumido en una crisis económica sin precedentes, con altos índices de pobreza y desocupación.

“Las marchas del día de ayer me parecieron inoportunas. No era el momento por la situación que estamos viviendo. Tampoco es bueno querer seguir profundizando la grieta que dejó el gobierno anterior cuando hoy hay un Gobierno provincial y nacional que están trabajando para unificar de una vez por todas a la Argentina. Esto no le hace bien al país”, explicó el funcionario.

Consultado por las figuras políticas presentes en la marcha, Arcioni apuntó: “Son de un gobierno pasado que le hicieron mucho daño al país”.