Argentina XV conquistó el Sudamericano de rugby

El combinado de Argentina XV se clasificó el domingo campeón del Sudamericano de rugby que se disputó en la ciudad de Montevideo, al doblegar al representativo de Uruguay XV, por un categórico 53-19.

En el estadio Charrúa de la capital uruguaya y bajo una pertinaz lluvia, el conjunto albiceleste, dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, diseñó una contundente victoria, de principio a fin, a punto tal que al término del primer período, ya ganaba por 20-5.

En los encuentros anteriores, el elenco argentino había derrotado a su par de Chile (25-24) y Brasil (40-15).

El apertura Martín Elías resultó el principal anotador del conjunto argentino, con 16 tantos, producto de dos penales y cinco conversiones.

Argentina XV anotó siete tries (dos de ellos aportados por el hooker Ignacio Ruiz y otros dos por el suplente Lautaro Bazán Vélez) y festejó un título, luego de la vuelta oficial de la actividad, interrumpida en marzo pasado por la pandemia de la Covid-19

“Estoy contento con el partido de hoy, a diferencia de los primeros dos. Realmente hubo una muestra de carácter, disciplina y juego. Hubo buena alternancia, limpieza de rucks, obtención y buen juego directo. Tenemos muchos jóvenes que están arrancando, pero hay jugadores que hay que seguir desarrollando”, declaró el DT Fernández Lobbe.

En el otro encuentro de la jornada, Chile derrotó a Brasil, por 26-13, para clasificarse segundo en el certamen.

Síntesis

Argentina XV 53 / Uruguay XV 19

Argentina XV: Martín Cancelliere; Matías Osadczuk, Tomás Cubilla (capitán), Teo Castiglioni y Mateo Carreras; Martín Elias y Joaquín Pellandini; Javier Ortega Desio, Santiago Ruiz y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Santiago Portillo; Francisco Minervino, Ignacio Ruiz y Javier Díaz. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Uruguay XV: José Iruleguy; Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Andrés Vilaseca (Capitán) y Baltazar Amaya; Rodrigo Silva e Ignacio Rodriguez; Santiago Civetta, Lucas Bianchi y Eric Dosantos; Lorenzo Surranco y Juanjuan Garese; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Ezequiel Ramos. Entrenador: Esteban Meneses.

Tantos en el primer tiempo: 4m. y 14m. tries de Ruiz convertidos por Elías (A); 17m. try de Iruleguy (U); 31m. y 34m. penales de Ruiz (A).

Tantos en el segundo tiempo: 2m. try de Cancelliere (A); 5m. try de Osadczuk convertido por Elías (A); 14m. try de Rodrigo Martínez convertido por Elías (A); 19m. try de Lautaro Bazán Vélez convertido por Elías (A); 23m. try de Vilaseca convertido por Iruleguy (U); 26m. try de Guillermo Lijtenstein convertido por Iruleguy (U); 32m. try de Bazán Vélez convertido por Santiago Mare (A)

Resultado final: Argentina 53-Uruguay 19

Estadio: Charrúa (Montevideo)

Arbitro: Damián Schneider (Argentina).