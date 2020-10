Arrancaron los cuartos de final del certamen virtual de futsal

El 1° Torneo Virtual de Fútbol de Salón Barrial, que inició el pasado 28 de julio en medio de la pandemia, llegó a su instancia de cuartos de final. Así comienza a adentrarse en las etapas decisivas del proyecto ideado por el programa de los Juegos Comunitarios “Félix Sáez”, respaldado por el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El certamen virtual comprende cinco categorías, 2001/02- 2003/4- 2005/06- 2007/08- 2009/10. El mismo se desarrolló en un principio por zonas, donde clasificaron a esta instancia los 8 mejores equipos de cada categoría.

Este martes se comenzaron a ver las caras en cuartos de final, donde buscarán seguir adelante en busca del título. Las clasificaciones se disputan a través del Facebook oficial del programa Juegos Comunitarios "Deporte Comunitario Barrial".

Arrancó con los cruces de la categoría 2009-2010, entre Guardianes del Cefe vs. El Progreso y Juventus vs. Deportivo Comipa. Los siguientes encuentros serán el día jueves 8 de octubre, entre El Taber vs Deportivo Morón y Guerreros de Malvinas vs Guardianes del Abel Amaya.

Las próximas semanas continuarán con los duelos de las diferentes categorías, hasta conseguir a todos los semifinalistas. Recordemos que en estos cruces tienen 24 horas para votar. Quien obtenga más "Me gusta" al finalizar el horario de votación, clasificará a la siguiente etapa.

………………..

Categoría 2007-2008

1° Rivadavia vs 8° Favaloro

2° Guerreros de Malvinas vs 7° Guardianes del Abel Amaya

3° Guardianes del Cefe vs 6° 209 futsal

4° Stella Maris vs 5° Cefe FC

Categoría 2005-2006

1° Rivadavia vs 8° Cefe FC

2° Guardianes del Cefe vs 7° Stella Maris

3° El Lobizón vs 6° Guerreros de Malvinas

4° El Taber vs Comipa

Categoría 2003-2004

1° Guardianes del Cefe vs 8° 209 futsal

2° El Lobizón vs 7° Zona de Quintas

3° Los Primos vs 6° El Taber

4° Rivadavia vs 5° Guerreros de Malvinas

Categoría 2001-2002

1° Guardianes del Cefe vs 8° Galácticos del Sur

2° Los Primos vs 7° Favaloro

3° Guerreros de Malvinas vs 6° El Taber

4° Pibes de barrio vs 5° Zona de Quintas