Arthur, una amistad sin límites

Michael Light y su equipo compiten en un campeonato mundial de aventuras extremas. En el momento de mayor desesperación, cuando las fuerzas y la moral parecen haber desaparecido, surge un perro que los llevará a reinterpretar el significado de victoria. El hecho real aconteció cuando Mikael Lindnord, el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, al cruzarse en su camino un perro callejero. Lindnord le alimentó y el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del circuito.

El Adventure Team Racing es una de las actividades deportivas de resistencia más extremas y exigentes. Involucra correr cientos de kilómetros, montar en bicicleta a campo traviesa, escalar peligrosas cumbres, remar en kayak en contra corrientes impredecibles, todo ello a una gran velocidad y sobre cualquier tipo de terreno peligroso. Las carreras pueden durar varios días, tan solo se permiten paradas breves y hay penalizaciones de tiempo por ayudas. Simon Cellan Jones, director curtido en series como “Ballers”, “Jessica Jones” y “Power”, regresa a trabajar con Mark Wahlberg, luego de la comedia de acción “The Family Plan”, en una cinta basada en una historia real ocurrida en una de esas carreras, con un equipo estadounidense corriendo a través de las selvas, montañas y ríos de República Dominicana.

“Lo escribí hace casi ocho años”, Dice Lindnord sobre el libro en que se basa el guion de la película. “Llamó la atención de Hollywood y desde entonces he estado envuelto en el proyecto. Trabajé con los diseñadores de vestuario, con la gente de las locaciones para ayudarles en que todo fuera cercano a la realidad”. “Y luego, entre todos, elegimos a Mark, pero él leyó el guion y quiso hacerlo, con todas las dificultades que tuvimos, como que se nos atravesó la pandemia de Covid y nos faltaba parte del presupuesto. Mark nos ayudó, sin él hubiera sido imposible sacar el proyecto adelante. Durante años entrené siempre para ser el mejor y ser campeón mundial, pero eso cambió, mi familia creció, Arthur se convirtió en parte de mi vida, un apoyo para mis hijos, fue, sin duda, la mejor etapa de mi vida”.

Wahlberg encarna a Michael Light, el líder del equipo, quien crea un vínculo con un perro callejero al que llama Arthur. Este perro, apaleado, hambriento, enfermo y plagado de gusanos decide, de una manera inexplicable, acompañar al hombre que es llamado “el mejor corredor de equipo de aventura que nunca ganó un campeonato”, en una última oportunidad de demostrar su capacidad y tenacidad como atleta extremo. Arthur y Michael son ambos criaturas solitarias y de aspecto muy similar (la barba, las heridas mal curadas), que tienen en común la actitud de no dejarse aplastar por las adversidades.

CINE TEATRO ESPAÑOL (11 al 17 de abril):

19:15 Hs. ARTHUR UNA AMISTAD SIN LÍMITES (2D doblada)

Título original: Arthur the King

Género: Drama, testimonial

Origen: Estados Unidos

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 47 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Simon Cellan-Jones

Guión: Michael Brandt, basado en el libro ‹‹Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home›› de Mikael Lindnord

Producción: Tucker Tooley, Mark Canton, Courtney Solomon, Mark Wahlberg, Stephen Levinson

Música: Kevin Matley Fotografía: Jacques Jouffret

Montaje: Gary Roach

Reparto:

Mark Wahlberg (Michael Light), Ukai (Arthur), Simu Liu (Leo), Juliet Rylance (Helena Light), Alí Sulimán (William ‹‹Chik›› Chikerotis), Nathalie Emmanuel (Olivia), Bear Grylls (él mismo), Rob Collins (Decker Swanson), Pablo Guilfoyle (Charlie Light)