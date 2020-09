Asamblea de docentes que mantienen medidas de fuerza

A las 11 de este miércoles estaba previsto el inicio de la asamblea de docentes en la sede de la Regional Sur de ATECh ubicada en la calle Urquiza.

“Tuvimos reuniones en las escuelas estos días para traer propuestas a aplicar la semana próxima”, dijo Daniel Murphy, agregando que le pareció positiva la reunión del martes en la Legislatura, más allá de que “algunos legisladores se hayan escondido”, porque “se ha puesto sobre la mesa la suspensión de la deuda de la Provincia, argumento que no quiere dar el Gobierno por falta de decisión política de enfrentar a los más poderosos que hoy se llevan lo que falta en hospitales, por ejemplo”.

El secretario general del gremio docente en Comodoro añadió que “seguimos con paro y retención, con un importante impacto y situaciones que se van dando con compañeros que no dan más y dejaron de trabajar en esta virtualidad, al ver lo desigual que es”. En LaCienPuntoUno, el sindicalista enumeró tres situaciones distintas adoptadas por los trabajadores de la educación que aún no cobraron agosto, ni el medio aguinaldo, mientras un número importante tampoco percibió julio.

“La retención es la que más adhesión tiene y también es importante el paro, aunque es difícil determinar porcentaje al no estar en la escuela. Y una pequeñísima parte intenta cumplir con sus obligaciones como si estuviera funcionando la escuela, lo cual no ocurre. Eso no quiere decir que los docentes estemos divididos por lo que pensamos, ya que es común la desazón, el enojo, la decepción y el maletar”, concluyó.