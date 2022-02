Asesinaron a una mujer policía en una subcomisaría

Ocurrió este viernes en la localidad de Guaymallén. Detuvieron como sospechosos a su pareja y la ex novia de éste, ambos miembros de la fuerza policial.

Una policía fue asesinada este viernes en una subcomisaría de la localidad mendocina de Guaymallén y su pareja, también integrante de la fuerza, se entregó detenido. La mujer, identificada como Nidia Angulo, fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza este viernes por la mañana por dos compañeros de guardia en la Subcomisaría El Sauce, y primero se pensó que se había suicidado.

Según se informó, además fueron detenidos la ex novia de la actual pareja de la víctima, quien también es policía, y el padre de sus hijos. En tanto, trascendió que había varios problemas con la ex novia de la actual pareja de Angulo, ya que no quería que esa relación continuara.

Por otro lado, el papá de los hijos de la víctima, quien no es policía, tenía una relación muy tensa con la uniformada. El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello dijo a la prensa local que estas tres personas quedaron detenidas para preservar pruebas.

Una de las hipótesis del hecho apunta a que la mujer se encontraba durmiendo cuando fue encontrada por él o la tiradora, ya que no hay signos de que se haya producido una pelea previa.

Tras realizar el disparo, la persona que la asesinó se fue del lugar con el arma de la víctima y con su celular. El hecho ocurrió este viernes muy temprano, en el momento en el que la víctima se había quedado sola en la dependencia policial, ya que sus compañeros de guardia habían concurrido a un procedimiento.

Cuando estos regresaron, encontraron a Angulo recostada con un disparo en la cabeza y mucha sangre y la llevaron inmediatamente a un hospital de la zona, donde los médicos constataron su muerte.

Se supo que personal de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía se encontraban rastreando el celular de la víctima para poder determinar las últimas comunicaciones que tuvo.