Ashley Judd sufrió un accidente y casi pierde una pierna

Ashley Judd se recupera en un hospital de Sudáfrica tras estar a punto de perder la pierna en un accidente "catastrófico" mientras se encontraba en un campamento de investigación en la selva del Congo.

Judd habló del accidente y de su trabajo en la República Democrática del Congo durante un Instagram Live con el columnista del New York Times Nicholas Kristof.

"Estaba haciendo lo que siempre hago, [me] levanté a las 4:30 de la mañana con dos de nuestros rastreadores... Mi linterna frontal tenía pilas nuevas pero estaba un poco débil, no funcionaba del todo bien", explicó Judd desde su cama de hospital, quien caminando se topó con una "poderosa zancada", no vio un árbol caído, tropezó y se destrozó la pierna.

La actriz estadounidense de cine, televisión y teatro, de 52 años de edad, describió la naturaleza emocional y física "increíblemente desgarradora" de su viaje al hospital, que incluyó estar tumbada en el suelo del bosque durante cinco horas y sujetar la parte superior de su tibia destrozada durante seis horas mientras conducía una moto.

La autora de The All That is Bitter and Sweet dijo que pudo notar que su pierna se estaba rompiendo al caer al suelo y pidió ayuda a una de las personas que caminaban con ella. "Lo que siguió fueron 55 horas increíblemente angustiosas", continuó. "Empezó con cinco horas tumbada en el suelo del bosque con la pierna (de uno de los rastreadores) debajo de mi pierna deforme, mordiendo mi bastón, aullando como un animal salvaje. Sabiendo que esto es el principio de lo que va a durar horas", describió.

Mientras estaba el suelo, Judd "entraba en estado de shock" mientras uno de sus compañeros intentaba recomponer el hueso de su pierna. Luego pasó "una hora y media en una hamaca, siendo sacada de la selva por mis hermanos congoleños, que lo hacían descalzos, subiendo y subiendo colinas, a través del río" antes de emprender un viaje de seis horas en moto para llegar a un destino seguro. Ashley Judd durmió "en una cabaña" durante la noche hasta que pudo ser trasladada en avión a Sudáfrica para ser tratada en un hospital.

Ashley Judd

Al compartir su historia, la actriz de Divergente espera concienciar a quienes no tienen el mismo "privilegio" que ella tuvo en ese momento. "La diferencia entre un congoleño y yo es el seguro contra catástrofes que me permitió llegar 55 horas después de mi accidente a una mesa de operaciones en Sudáfrica", agregó luego Judd, dando cuenta del panorama de salud del lugar. También señaló que el 91% de los centros de salud existentes en la RDC no ofrecen atención obstétrica de urgencia ni ningún tipo de atención al recién nacido.

A pesar del intenso dolor y de las aterradoras circunstancias, Judd parecía estar de buen humor. "Tengo mucho amor. Estoy en un montón de compasión y estoy en un montón de gratitud", dijo la nominada al Globo de Oro cuando se le preguntó cómo iba el proceso de curación. "Agradezco a todos sus pensamientos, sus oraciones y su apoyo".

La activista visita regularmente la República Democrática del Congo y explicó en su propio post de Instagram que, aunque está acostumbrada a la zona, "los accidentes ocurren". La conversación le abrió la oportunidad de hablar de un asunto más urgente y hacer un llamamiento a las donaciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas.