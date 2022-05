Ataron a sus hijos a un poste de luz durante el show de la "Mona"

La "Mona" Jiménez realizó un show en el Obelisco para celebrar sus 55 años de carrera. A pesar del frío en Ciudad de Buenos Aires, el "rey del cuarteto" hizo un concierto gratuito para todo su público.

En pleno Centro porteño, para el artista montaron un escenario en la intersección de calle Corrientes y avenida 9 de julio. Alrededor de las 18 horas, el cantante empezó a hacer bailar a miles de fanáticos que se acercaron al lugar.

Según se pudo saber con anticipación, el show estaba programado en 1 hora y 30 minutos, pero fue muy difícil elegir un poco más de 20 canciones, ya que el reconocido artista tiene arriba de 1000 temas, los cuales la mayoría son exitosos.

A pesar del frío, hubo más de 125 mil personas que fueron al recital en el Obelisco. Pero lo que llamó mucho la atención en las redes sociales fue que en medio de los festejos unos padres ataron a sus hijos a un poste de luz.

“Los pequeños estuvieron de pie durante los 80 minutos que duró el recital”, escribió en su cuenta de Instagram el periodista Juani Fernández, quien subió el video de los chicos.

La justificación de los mayores fue que no querían que sus dos hijos “estén apretados abajo” entre la multitud. Durante la transición del clip se puede ver a los dos niños atados con unas bufandas sobre un poste de luz. Además, uno de ellos intenta salir, pero al parecer estaban sujetados muy fuerte.

La reacción de los usuarios de Instagram

El video pasó por las redes sociales y diferentes medios de comunicación para demostrar el peligro que corrieron esos niños, ya que “en Plaza de Mayo se murió una persona electrocutada hace 5 años más o menos”, comentó un usuario.

“Indignante”, "¡El padre del año!", “El nivel de inconsciencia”, “padres irresponsables”, “que horror”, fueron algunas de las frases más leídas en las plataformas virtuales. También, muchos usuarios pidieron que se hagan presentes los derechos de los niños.

“¡Por Dios! Maltrato infantil. ¡Imagínate las veces que harán lo mismo! Mira esa carita, Dios”, escribió una mujer. Otra seguidora manifestó que le genera “Impotencia”. Ella también fue y vio a “muchas madres con los niños. ¿Con qué necesidad de llevarlos? Encima muchas peleas, gente tirando el vino, había bebés en cochecitos”.

Uno de los internautas expresó que la solución para “evitar que estén apretados entre la multitud era no ir”. A lo que otro usuario comentó: “¡Terrible! Me da mucha tristeza, la nena pobrecita no daba más y el nene quería soltarse. ¿Y nadie hizo nada? Que tristeza, cuánta vulneración de derechos. Primero sus padres y después los que estaban ahí”, publicó el sitio Crónica.