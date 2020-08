ATE lanzó un paro con movilización en todos los sectores

La medida es a nivel provincial y será por 24 horas con movilización y asamblea en todos los sectores. "No entendemos porque el Gobierno no tiene sensibilidad" explicaron desde ATE.

Gerardo Coronado, secretario adjunto de ATE, este jueves confirmó- en la Cien Punto Uno- que la medida es a nivel provincial y será por 24 horas con movilización y asamblea en todos los sectores.

“Hay una medida de 24 horas con movilización y asamblea de todos los sectores. Se está haciendo retención de servicio en algunos sectores como el Hospital” y “ayer nos movilizamos en el Centro” recordó el dirigente.

Desde ATE también recordaron que la retención de servicios que con anticipación había sido anunciada días atrás “se está haciendo en algunos sectores”.

“Hay sectores que aun sin sueldo continúan trabajando, y eso es lo peor porque no entendemos porque el Gobierno no tiene sensibilidad. Hay compañeros que la están pasando muy mal, están en la lucha y aún no percibieron sus haberes” concluyó Coronado.