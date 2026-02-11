ATECH cuestionó el bono provincial y exigió reapertura urgente de paritarias

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut manifestó su rechazo al bono extraordinario anunciado por el Gobierno provincial y reclamó la urgente convocatoria a paritarias, al considerar que se trata de una medida “insuficiente” frente a la pérdida del poder adquisitivo.

A través de un comunicado, el gremio docente sostuvo que tanto trabajadores activos como jubilados “tienen derecho a discutir salarios y a vivir de su trabajo”, en un contexto marcado por el aumento sostenido del costo de vida en la provincia. Según expresaron, los incrementos en alquileres, servicios y alimentos impactan de manera directa en los ingresos del sector.

Desde ATECH remarcaron que un bono por única vez “no resuelve el problema estructural” y advirtieron que este tipo de medidas “se licúan en pocos días frente a la inflación”, sin ofrecer previsibilidad económica ni estabilidad a largo plazo.

En el documento también pusieron en valor el rol social de la escuela pública en cada comunidad, señalando la presencia cotidiana de docentes y auxiliares incluso en situaciones críticas, como las que atraviesa la región cordillerana por los incendios forestales.

“No se puede hablar de educación de calidad con salarios de pobreza”, afirmaron desde la conducción sindical, al tiempo que cuestionaron que las políticas de ajuste recaigan reiteradamente sobre el sector educativo.

Finalmente, el gremio reiteró su pedido de una recomposición salarial real, con aumentos progresivos y sostenidos que acompañen la inflación, y exigió la apertura inmediata de la negociación colectiva.

“Discutir salarios es un derecho. Defender salarios dignos es defender la escuela pública”, concluye el comunicado.