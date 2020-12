ATECh denuncia aguinaldo en cuotas

Una vez anunciado el lunes el depósito del aguinaldo del mes de junio en cuotas, integrantes de la Junta Ejecutiva de Atech -junto a otros gremios estatales- se hicieron presente en la Casa de Gobierno para repudiar la medida política del gobernador. No fueron recibidos.

El secretario general de Organización de Atech, Tomás Montenegro, expresó en este sentido que “en el marco del aniversario de los 75 años del derecho al aguinaldo en la Argentina establecido durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el gobierno de Mariano Arcioni anuncia más ajuste: el pago del aguinaldo de junio en cuotas y con atrasos de meses de salarios, sumando el intento de imponer la megaminería sin licencia social”.

Por su parte la secretaria de Finanzas de la Junta Ejecutiva de Atech, Marcela Capón, declaró: “estuvimos el día lunes en la Casa de Gobierno para manifestar la indignación de la comunidad educativa y no fuimos recibidos por ningún ministro. La medida de pago del aguinaldo en cuotas manifiesta un grado de perversidad y cinismo importante. El martes también nos movilizamos contra la megaminería y el ajuste porque el presupuesto provincial 2021 aprobado por la Legislatura no contempla aumentos salariales y es el mismo del año 2020, lo que implica que es un presupuesto de ajuste porque no considera creación de horas y cargos que son necesarios en un marco de crecimiento poblacional”.

También la secretaria de Atech, Mónica Márquez, resaltó que “esta lucha lleva más de tres años con un gobierno provincial que vulnera nuestros derechos, criminaliza a los que defendemos los derechos laborales y busca borrar las paritarias salariales. Un derecho que vamos a exigir siempre. Queremos estar en las aulas en condiciones dignas para docentes y estudiantes, pero es importante la voluntad política del gobernador. Rechazamos la resolución 168/20 que afecta a más de 1.000 docentes y el maltrato que sufren los jubilados provinciales. Denunciamos el ajuste a las carreras terciarias”.

Las exigencias de las medidas de paro y retención de ATECh son:

- Pago completo de los haberes de octubre y noviembre más los aguinaldos de junio y diciembre.

- Convocatoria a paritaria 2020 evitada por el gobierno de Chubut.

- Cumplimiento de las medidas cautelares y derogación de la Resolución N° 168/20 M.E. continuidad laboral y salarial hasta fin de la ASPO/DISPO.

- Revisión integral de infraestructura y reglamentación de la ley.

- Cobertura de los cargos docentes y vacantes.

- Entrega inmediata de la certificación de servicios con aportes en tiempo y forma a todos los docentes que la han solicitado.

- Apertura de la inscripción de todas las carreras de educación superior.