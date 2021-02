ATECh denuncia la ausencia de un protocolo de clases presenciales

La secretaria de Promoción Social de la Junta Ejecutiva Provincial de la Asociación de Trabajadores de la Edicación de Chubut (ATECh), Mónica Márquez, compartió las declaraciones del Consejo Directivo Provincial del gremio docente.

“Reunidos en Consejo Directivo Provincial de la ATECh manifestamos que frente a la diversidad de notas y circulares que han enviado desde el Ministerio de Educación, que el protocolo aún no ha sido aprobado ni acordado por los ocho sindicatos presentes en cada una de las Reuniones y los representantes del Ministerio de Educación y de Salud, por lo que carece de legalidad su pretendida aplicación. Desde el Ministerio de Educación plantearon que el borrador producido de las 9 reuniones realizadas en 2020 fue aprobado por resolución del CFE (Consejo Federal de Educación). Solicitamos la copia y aún no ha sido entregada por las autoridades del Ministerio de Educación”, advierte el documento.

“No obstante, esta situación, la aprobación del CFE no aplica directamente a nuestra provincia, por lo cual además deberá haber una herramienta (Resolución u Acuerdo Paritario) que así lo sustente propio de nuestra Jurisdicción. Del mismo modo manifestamos que a la fecha se encuentra vigente la Resolución N° 38/2020-M.E. que en el marco del Decreto N° 260/2020 y modificatoria del Poder Ejecutivo Nacional se suspendían las clases presenciales. Debemos conocer lo suscripto por el borrador y presentar propuestas de modificación si así fuese necesario, para eso continuamos reuniéndonos en el Consejo Asesor Provincial”, añade.

“En primera instancia presentamos y fundamentamos un Documento que se agrega al protocolo borrador sobre los grupos de riesgo (del agente o del grupo conviviente): la excepción laboral presencial y licencia extraordinaria por COVID19, que fue recibido y en próxima reunión trataremos de llegar a un acuerdo sobre el mismo”, cuestiona.

“Reiteramos la obligatoriedad de contar en cada Institución Educativa con un pirómetro a fin de tomar la temperatura a cada persona que asista a la escuela, que deberá ser provisto por el estado o las Patronales privadas. Condición sine qua non para aplicar el protocolo. Asimismo, insistimos en que tanto el Nivel Inicial como la Modalidad Educación Especial y los primeros grados de la Educación Primaria no están en condición alguna de garantizar el cumplimiento del distanciamiento por lo cual (mientras continúe la situación epidemiológica actual) es imposible su inicio. No hay forma de cumplir con el distanciamiento social ya que el contacto entre las personas es ineludible y necesario, en los nombrados niveles y modalidades”, subraya.

“Junto a estas situaciones debemos agregar: la realidad de cada edificio escolar que han sido abiertos por los equipos directivos, y esperaremos de cada uno el informe de lo real. Ante esta realidad y sumado que a la fecha no ha habido convocatoria formal alguna por parte del Gobierno a fin de tratar y resolver la cuestión salarial, es necesario e imperioso que todos los Maestros, Maestras, Profesoras y Profesores junto a los Auxiliares de la Educación debatamos, nos escuchemos , participemos y hagamos escuchar la voz de cada uno para saber que opinamos y que estamos dispuestos a realizar, por lo que de cara a la presentación por Calendario Escolar para iniciar el Ciclo Lectivo 2021 (Viernes 19 de febrero de 2021), y estando con un retraso salarial de 2 meses sumado a la falta de pago del 2do SAC y parte del primero, con los salarios congelados estamos en condición de presentar vía digital la retención de servicios para luego todos juntos resolvamos las acciones a seguir”, concluye.