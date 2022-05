ATECh va a paro jueves y viernes y convoca a otros estatales

El dictado de clases vuelve a estar en duda en Chubut. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) anunció un paro de 48 horas para este jueves y viernes debido a los incumplimientos de la paritaria sectorial del Gobierno provincial.

En la última reunión, la oferta hecha por el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, fue del 15% en tres cuotas y a partir de agosto, mientras la inflación acumulada en el año ya superó el 20%.

La propuesta fue rechazada por todos los sindicatos estatales.

“Si se aceptara la propuesta salarial efectuada por el Gobierno de Arcioni, el sueldo de bolsillo de un docente ingresante pasaría a ser de 71.700 pesos en octubre, frente a una canasta que, con esta inflación, estaría al menos en 154.700 pesos”, destacó el gremio docente.

“En abril la diferencia entre el sueldo docente de bolsillo y la CBT (Canasta Básica Total) fue de 50.600 pesos; en octubre esa brecha llegaría a los 82.900 pesos”, agregó.

En este marco, ATECh convocó a asambleas escolares en las que se aprobó el reclamo de un salario inicial de 100 mil pesos, que consideran que es el costo de una canasta básica sin abonar alquiler.

También se criticó el estado de los establecimientos escolares. “El Gobierno asegura que los edificios están en condiciones, pero cada día hay escuelas que deben suspender sus actividades por goteras, cortocircuitos, equipos de calefacción que no funcionan, matafuegos vencidos, y un largo etcétera. Queda a la vista que no hay inversión suficiente; que no sólo faltan reparaciones; también falta ampliar y construir escuelas. Familias y estudiantes deben tomar su lugar en este reclamo”, subrayó el gremio.

Asimismo, el sindicato conducido por Daniel Murphy apeló a la unidad de todos los sectores estatales para reclamar mejores condiciones laborales. “Crece la necesidad de luchar y la participación en las asambleas, superando el apriete del gobierno y la participación en general, pero no alcanza. Tenemos que salir a la calle en toda la provincia y masivamente. Llamamos a todos los sectores estatales a unirnos en el reclamo”, apuntó.

Está previsto que el jueves y viernes se realicen movilizaciones en toda la provincia. Además, el lunes habrá asambleas escolares para definir la continuidad de las acciones de protesta. También se conmemorará el Día del Trabajador de la Educación–Aniversario de la Marcha Blanca de 1998.