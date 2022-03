Atleta egipcio invitó a que se hable de Palestina como de Ucrania

Un jugador profesional de squash le hizo una invitación a la gente cuando los premiaban, para que hablaran de Palestina de la misma manera que se habla de Ucrania.

El mundo tiene su foco de atención en el continente europeo, específicamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que cada vez está más intenso, que cada día que pasa llegan peores noticias como ataques a hospitales, bases militares, plantas de energía nuclear y a edificios residenciales que han generado un éxodo de los habitantes de Ucrania, sobre todo a los habitantes de la capital, Kiev.

Sin embargo, el mundo no solo está conformado por ese continente o por los países que son considerados potencia mundial. En el planeta existen otras ciudades y naciones que se encuentran en conflicto permanente desde hace tiempo, pero que simplemente por no ser una potencia, no son ‘publicitados’ como el conflicto en el antiguo continente.

“Hablemos también de Palestina, no solo de Ucrania”, dijo el número uno del mundo ranking de la Asociación Mundial de Squash el egipcio, Ali Farag, quien criticó la cobertura de los medios occidentales sobre Ucrania.

El atleta usó su discurso de victoria en el Campeonato de Optasia para expresar su desacuerdo con la cobertura de los medios occidentales después de la invasión rusa a Ucrania el mes pasado.

La estrella deportiva dijo que considera que los medios no cubren la “opresión en todas partes del mundo”. Es por eso que Farag, hizo una invitación a los medios a hablar de Palestina de la misma manera que se habla de Ucrania.

“Nunca se nos ha permitido hablar de política y deportes, pero de repente ahora está permitido. Para que se nos permita, espero que la gente también mire la opresión en todo el mundo. Quiero decir que los palestinos han estado pasando por eso durante los últimos 74 años”, agregó refiriéndose a los crímenes y abusos de Israel contra la población palestina.

Para entender el contexto histórico sobre lo que se queja el deportista, hay que entender que el conflicto entre palestinos e israelíes se remonta a 1948, con la fundación del estado de Israel en Palestina, tierras bajo mandato británico, las cuales debían dividirse entre israelíes, que habían dejado Europa, y palestinos de acuerdo a una decisión de la ONU.

El 15 de mayo de ese año, un día después de la fundación, Egipto, Siria, Jordania e Irak invadieron ese territorio, dando inicio a la primera guerra árabe-israelí, resignificada después por los judíos como guerra de la independencia.

Al criticar a los medios occidentales, Farag dijo que el conflicto palestino no ocupa un lugar destacado en las noticias, ya que "no encaja en la narrativa de los medios de Occidente".

"Pero ahora podemos hablar de Ucrania y podemos hablar de los palestinos", continuó el jugador. La cobertura de los medios occidentales de la invasión de Ucrania también ha sido criticada anteriormente.

Cabe resaltar que ya existen denuncias por parte de una red de periodistas árabes y de Medio Oriente que dijeron que habían observado ejemplos de cobertura racista que normalizaba la guerra en regiones no europeas.