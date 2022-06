Atlético y Colón debutaron con un empate en Tucumán

Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe igualaron este sábado 1-1 por la 1ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Los goles lo marcaron Facundo Farías, de penal, tras la intervención del VAR, y Cristian Menéndez. El "Decano", que terminó con uno menos por la expulsión de Marcelo Ortiz, y el "Sabalero" se midieron en el Estadio Monumental José Fierro.

El conjunto tucumano comenzó mejor que su rival y hasta pudo adelantarse en el marcador, pero no lo logró. Con el correr de los minutos, los santafecinos se fueron acomodando y, en una de sus primeras insinuaciones, Nicolás Lamolina, con ayuda de la tecnología, sancionó penal de Ramiro Carrera sobre Andrew Teuten, que luego cambió por gol el joven atacante.

A partir de ahí, el partido se hizo de ida y vuelta. Por un lado, los dirigidos por Julio César Falcioni podrían haberse ido al entretiempo con un resultado más amplio, mientras que los de Lucas Pusineri tuvieron la chance de empatar.

En el inicio del complemento Colón fue superior, pero no pudo estirar la ventaja, por lo que Atlético Tucumán comenzó a arriesgar. El "Sabalero" cedió el protagonismo y el "Decano" logró llegar a la igualdad a través del gran cabezazo de Menéndez. Apenas unos instantes después, Ortiz recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue al vestuario a pocos minutos de la finalización del encuentro.

De esta manera, el equipo tucumano y el santafecino comienzan la Liga Profesional con una unidad cada uno.

Síntesis

Atlético Tucumán 1 / Colón 1

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Leonardo Heredia y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Facundo Farías, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi y Andrew Teuten; Lucas Beltrán. DT: Julio Falcioni.

Gol PT: 34' Facundo Farías de penal (C).

Gol ST: 38' Cristian Menéndez (AT).

Cambios ST: 23' Federico Andrade x Heredia (AT), 24' Matías Orihuela x Risso Patrón (AT), 37' Manuel Capasso x Pereyra (AT) y Gastón Gil Romero x Acosta (AT), 38' Ignacio Puch x Lotti (AT), 41' Ramón Avila x Teuten (C), 49' Santiago Pierotti x Farías (C).

Amonestados: Bianchi, Acosta, Carrera (AT). Meza, Aliendro, Garcés (C).

Incidencias ST: 39' expulsado Ortiz (AT) por doble amarilla.

Arbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Monumental José Fierro.