Autarquía: "Arcioni lo tiró al voleo", afirma el titular del STJ

El proyecto de autarquía financiera para los poderes Legislativo y Judicial que el viernes remitió a la Legislatura el gobernador de Chubut, continúa generando críticas.

En este caso fue el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas, quien a través de declaraciones reproducidas en FM Del Mar sostuvo su postura contraria por varias razones.

“No están dadas las condiciones; no es el momento para hacerlo; no se ha conversado previamente y da toda la impresión de que quieren sacarse algo de encima porque no pueden pagar los salarios”, dijo la autoridad judicial en referencia a los haberes de marzo que Mariano Arcioni aún no les abonó a los empleados públicos de los rangos 3 y 4, así como el mes de abril a toda la planta pública: activos y pasivos.

Este hecho generó rotundas manifestaciones callejeras el domingo en Comodoro, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Sarmiento, donde numerosos estatales salieron a las calles pese a regir la cuarentena motivada por el Coronavirus.

Por otra parte, Vivas destacó el hecho de que de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) Chubut ocupa el último lugar entre todas las provincias argentinas en lo que respecta a accesibilidad y transparencia de las cuentas públicas.

“¿Entonces de qué 7,46% hablamos?”, se preguntó el titular del STJ respecto al porcentaje del presupuesto total que se destinaría al Poder Judicial para que disponga a su arbitrio de los fondos que le garantizaría la autarquía si finalmente es sancionada y convertida en ley.

“Tiraron al voleo un 7 y pico, que puede ser 8 o 9, pero no se sabe de qué. Esto es muy poco serio”, concluyó Vivas respecto de la iniciativa que Arcioni intentó presentar como gesto republicano favorable a la independencia de poderes del Estado.