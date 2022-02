Avant premiére del esperado estreno de Batman

Dos años de acechar las calles, infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Batman a las sombrías profundidades de Gotham City. Cuando un criminal apunta a la élite de la ciudad con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación del inframundo, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle, Oswald Cobblepot, Carmine Falcone y Edward Nashton. A medida que los planes del perpetrador se aclaran, Batman deberá forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia ante la corrupción de Gotham City.

La película presenta una nueva versión del Caballero de la Noche. Vemos a un Bruce Wayne más joven que lleva poco tiempo en ese arco que lo lleva a convertirse en superhéroe, y Matt Reeves se enfocó en crear una historia al estilo Film Noir, con elementos de las películas clásicas de detectives. El mismo Robert Pattinson ha dicho que el universo de Matt Reeves es más emo y punk, pero el director también ha dicho que su visión es más como la de algunas de las historias de detectives más famosas del cine, y eso viene de los cómics, pero también de unas cuantas películas que le fueron dando forma a su estilo.

Ben Afleck se iba a encargar de dirigir, escribir el guion y también actuar; pero en 2017 con los problemas que tuvo la versión de Joss Whedon de “Justice League”, el actor perdió ganas y decidió abandonar el proyecto de la nueva película. Intentando que el proyecto no muriera, Warner Bros. De inmediato comenzó a buscar un nuevo director. Así dieron con Reeves, quien se encontraba a punto de lanzar la aclamada “War of the Planet of the Apes”. Reeves aceptó el ofrecimiento de Warner, pero decidió cambiar el enfoque del filme, dejando de lado el Batman entrado en años de Affleck para presentar un Batman más joven, con pocos años de experiencia contra el crimen. Así es como terminó naciendo “The Batman”.

“Leí un guión que era una versión totalmente válida”, dice. “Estaba muy impulsado por la acción, muy conectado con el DCEU, con otros personajes importantes de otras películas y otros de cómics apareciendo. Supe que no era la forma en que me gustaría hacerlo. Les dije que había tantas películas geniales, pero que si iba a hacer esto tendría que hacerlo personal, para poder entender lo que iba a hacer con él, para saber dónde poner la cámara, para saber qué decirles a los actores y cómo debe ser la historia”. Pero faltaba un factor fundamental: la inspiración en alguna historieta de Batman. Reeves quedó encantado con “Batman: Year One”, el cómic de 1987, donde el protagonista era un joven y turbulento Bruce Wayne. “La idea era convertirlo en un actor más joven. Y en el proceso de escribir la película, vi “Good Time” y pensé: “Está bien, Robert Pattinson tiene un tipo de rabia interna que conecta con este personaje, y peligrosidad. Puedo sentir esta desesperación”. Y decidí que fuera Rob”.

Género: Superhéroes, cómic

Origen: USA Título original: The Batman

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 56 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Matt Reeves

Guión: Peter Craig, Bill Finger y Matt Reeves, basados en el comic creado por Bob Kane

Producción: Dylan Clark, Matt Reeves

Música: Michael Giacchino Fotografía: Greig Fraser

Montaje: William Hoy, Tyler Nelson

Reparto:

Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Paul Dano (Edward Nashton/Riddler), Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin), Alex Ferns (Comisionado Savage), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Fiscal Gil Colson), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Barry Keoghan (Oficial Stanley Merkel)