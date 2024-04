En una entrevista con Empire, Taylor-Johnson explicó cómo fue el proceso para dar con la actriz que encarna a Amy Winehouse. “En la mayoría de las audiciones, la gente entraba con un pañuelo en la cabeza o con un ligero cardado hacia atrás”, dijo. “Marisa vino como Marisa, sin absolutamente ningún maquillaje cat-eye ni nada por el estilo. Era muy dulce y muy tranquila. Luego encendí la cámara, ella miró a través de la lente y, literalmente, todos dijimos: “¿Qué?”. Habíamos visto algunas interpretaciones brillantes, pero Marisa logró alinear cada fibra de su ser con lo que Amy Winehouse era y es para muchas personas. Ella la habitaba”.

Encarnar a Amy Winehouse no es una tarea fácil. Marisa Abela se enfrentó al desafío con bastante disciplina para este biopic de la artista. Según la entrenadora vocal de la actriz, Anne-Marie Speed, la estrella de “Back to Black” entrenó “como una atleta” para transformarse en la cantante. Abela tuvo que aprender a cantar, tocar la guitarra, dominar el acento de Winehouse y, en general, ponerse en forma para el papel. “Es una preparación de tiempo completo”, ha dicho Speed. “La gente realmente subestima cuán física puede ser la producción de voz. No lo ven, pero realmente lo es. Tienes que hacer que el cuerpo funcione del modo correcto para soportar realmente lo que está sucediendo y producir la voz”. Lograr que la voz de Abela coincidiera con una de las voces más conmovedoras y reconocibles al instante de la era moderna fue un desafío. “Quieres que la interpretación vocal sea muy parecida, pero no una impresión; porque de lo contrario, podrías simplemente imitar sus grabaciones”, recalca Speed.

La película se ha propuesto brindar una mirada íntima a los primeros años de la artista en Londres, su meteórico ascenso al estrellato y cómo fue el proceso de creación de su icónico álbum de estudio, “Back to Black”. Además, ofrece una perspectiva sin filtros sobre la persona detrás del fenómeno y la relación que inspiró uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. Algunas de las canciones que se incluyen en el film, son “Valerie”, “Back to Black” y “Rehab”. Tras la muerte de Amy surgieron numerosos documentales sobre su vida, incluyendo el ganador del Oscar a mejor documental en 2015, “Amy”, así como el filme de televisión de la BBC de 2021 “Reclaiming Amy”.

CINE COLISEO (25 Y 27 de abril):

22:00 Hs. Back to (black 2d Subt)

CINE COLISEO (26, 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo):

22:00 Hs. Back to (black 2d doblada)

Título original: Back to Black

Género: Drama, Musical, Biopic

Origen: Reino Unido, EE.UU.

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora 55 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Sam Taylor-Johnson

Guión: Matt Greenhalgh

Producción: Alison Owen, Debra Hayward

Música: Amy Winehouse Fotografía: Polly Morgan

Montaje: Martin Walsh

Reparto:

Marisa Abela (Amy Winehouse), Jack O'Connell (Blake Fielder-Civil), Eddie Marsan (Mitch Winehouse), Juliet Cowan (Janis Winehouse-Collins), Lesley Manville (Cynthia Winehouse), Bronson Webb (Joey), Ansu Kabia (Raye Cosbert), Harley Bird (Juliette), Sam Buchanan (Nick Shymansky), Jeff Tunke (Mark Ronson), Colin Mace (Island Records Senior Executive)