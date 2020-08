Barral no viajó a Francia porque tiene coronavirus

El base argentino Pedro Barral dio este jueves positivo en coronavirus y no viajó a Francia, como tenía previsto, para incorporarse a ALM Évreux Basket de la Liga Pro B de Francia.

El basquetbolista se encuentra asintomático aunque el hisopado arrojó positivo y deberá aguardar hasta obtener dos negativos para viajar a Europa, según le informaron a Télam allegados al jugador.

La mejor temporada de Barral en su paso extenso por Obras Basket fue en la 2018-2019 (17.6 puntos y 5.6 asistencias).

“No puedo hablar de Obras sin que me llene de emoción. Me vienen infinita cantidad de recuerdos lindos a mi mente. Esta decisión de irme involucra muchos sentimientos encontrados, ya que implica un crecimiento personal y profesional, pero se que es dejar atrás al club que amo. Obras no es sólo importante por mi carrera deportiva: es una parte fundamental de mi vida”, había señalado Barral en su mensaje de despedida.

LA PRIMERA PARTE DE LA LNB

TERMINARIA EN DICIEMBRE

En otro orden, el secretario de Competencia de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Sergio Guerrero, anticipó este jueves que "la idea" es definir la primera parte de la competición "a mediados de diciembre" después de la aprobación del protocolo por parte del Ministerio de Salud sobre el coronavirus.

"La idea es que cada conferencia pueda sacar dos equipos para disputar un cuadrangular y definir la primera parte entre el 18 y el 20 de diciembre", aseguró el directivo en una charla con el programa radial 3x3.

De hecho, la dirigencia comunicó en los últimos días que se jugará con dos zonas, Norte y Sur, con sede única y en enero la competición se desarrollará en base a la evolución de la pandemia en el país, que ya pasó los 370.000 contagios y suma 7.859 muertos.

"No estamos diciendo que todos tienen que gastar lo mismo en contratos, sino que se estipula un control presupuestario que se lo impone cada club. Cada institución puede gastar lo que genera", aclaró Guerrero sobre el nuevo control presupuestario.

Por otra parte, de cara a la Champions League organizada por la FIBA América, destacó: "Aparentemente está similar a los años anteriores, la FIBA tiene que definir si concluye esta temporada o no. Si no se puede definir probablemente invite a los mismos equipos que fueron a la primera edición de la Basketball Champions League".