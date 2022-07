Batakis anunció medidas para combatir la inflación

En la conferencia de prensa de este lunes, Silvina Batakis rechazó la posibilidad de que la Argentina no pague sus deudas. "De ninguna manera vamos a defaultear, lo descarto de cuajo", aseguró la ministra de Economía.

"El dólar está en equilibrio". La ministra afirmó que el tipo de cambio "está en equilibrio" y que existen acciones especulativas sobre el dólar. Por otro lado, aseguró que se irá hacia un esquema de tasas de interés positivas. "El tipo de cambio tiene que ser competitivo para las exportaciones y las importaciones", agregó.

Se mantienen las metas del acuerdo con el FMI. Afirmó que "se mantienen las metas con el FMI", en el marco del acuerdo firmado para el pago de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

"Debemos dar orden y equilibrio a las finanzas". La ministra de Economía insistió en la necesidad de tener control sobre el gasto y para eso anunció que habrá medidas para frenar el incremento del gasto público. "No vamos a gastar más de lo que tenemos", afirmó Batakis y en ese marco dijo que la administración pública no aumentará el gasto por encima de la inflación y que no habrá nuevos ingresos de personal al Estado.