Betina Grosman ganó un concurso literario nacional

“Es una alegría enorme, es como una caricia al alma”, expresó Grosman en FM El Chubut, donde adelantó que ya está escribiendo una novela. “Tardé como diez años, me quedé estancada”, dijo entre risas, agregando que el libro se llama “Cuando el camino te convoca”.

Su texto lleva por nombre “Nostalgia de la lluvia”, que firmó con el seudónimo “Athena”.

“Ya está editado, pero no presentado debido a la situación del Covid-19. En lo particular, debido a la pandemia, tuve mucho tiempo para dedicarme a mí. Seguí haciendo las cosas que me gustan, de manera online”, aclaró Grosman.

Cabe destacar que Betina Grosman comienza también una nueva etapa en su vida, al iniciar los trámites para su jubilación, por lo que la literatura ocupará seguramente un rol central en su quehacer cotidiano. “Tengo la antigüedad suficiente, así que comienza un nuevo ciclo”, remarcó.

Consultada sobre las actividades en las que los “nuevos jubilados” pueden incursionar, recomendó que “cada uno tiene que buscar una actividad que le guste, el arte es una buena opción; en lo personal, lo literario es fundamental”.

En cuanto a su pasión por la literatura, comentó: “Comencé a escribir en el taller de Cecilia Glanzmann, en el año 1995; me gusta la narrativa, la poesía y los cuentos, y el microrrelato fue un género nuevo para mí, aprendí mucho en el taller, le fui tomando la mano”.

“No es un cuento breve, uno tiene que lograr toda la estructura del cuento, y tiene un final sorprendente”, dijo al describir al microrrelato, género en el que fue premiada por la Academia de Literatura Infantil y Juvenil.

Cabe destacar que la mencionada academia es una asociación civil sin fines de lucro creada en 2012, con el objetivo de contribuir al desarrollo y a la consolidación de los estudios críticos de la literatura infantil y juvenil, integrada por escritores, docentes y profesionales ligados al mundo de la infancia y adolescencia.