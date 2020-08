"Bielsa es especial, será increíble tenerlo en la Premier League"

El Leeds United está rendido a los pies de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino fue el gran artífice del regreso del equipo a la Premier League después de dieciséis años, y en el Reino Unido la incursión del Loco en la máxima competición británica llenó de expectativa a los principales protagonistas del fútbol británico.

Uno de ellos fue el español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien consideró que será “increíble” tener al rosarino en el torneo, porque es un líder “muy especial”.

“Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada”, dijo el catalán en la conferencia de prensa previa al partido de los Citizens frente a Watford.

“Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento”, agregó Guardiola, quien días atrás también había saludado al Loco a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Felicidades al Leeds, no solo a Marcelo Bielsa. El Leeds es un club histórico. Después de 16 años han vuelto. Será bonito ir y jugar en su estadio. Hicieron un trabajo excepcional, no era fácil. Casi lo consiguen la temporada pasada y eso muestra lo regulares que son”, completó Guardiola.

Luego de la eliminación del sábado contra el Arsenal en la semifinal de la FA Cup, el Manchester City visitará mañana al Watford, el equipo de Roberto Maximiliano Pereyra e Ignacio Pussetto que hace dos días se quedó sin entrenador.

La segunda división británica se caracteriza por ser una de las más poderosas de Europa y compite con varias ligas de primera de otros países por el caudal de dinero que gestiona en la explotación de derechos de TV y publicidad.

“El trofeo me hace feliz, pero he trabajado en el fútbol durante 35 años y un título no cambia mucho. Realmente me hace feliz el hecho de lo que hice con este grupo de jugadores por dos años. El ascenso fue por la capacidad de nuestro jugadores”, subrayó Bielsa luego de haber consumado el objetivo haciendo hincapié del valor que le da a los recursos que empleó para dar la vuelta olímpica.