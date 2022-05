Boca ganó y clasificó primero del Grupo E

Boca Juniors venció este jueves como local por 1-0 al Deportivo Cali de Colombia y se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores como primero del Grupo E.

El gol del partido, jugado en La Bombonera, fue obra de Alan Varela a los 9 minutos del segundo tiempo. El “Xeneize” terminó en lo más alto de la zona, ya que Corinthians de Brasil empató 1-1 con All Ways Ready de Bolivia.

La noche fue redonda para Boca. No todo se limitó a lo sucedido en Buenos Aires. Es que, sorpresivamente, Corinthians no pudo doblegar a Always Ready en Brasil y así fue el conjunto argentino el líder del Grupo E. Es decir, evitará a los primeros de zona en el sorteo de octavos de este viernes.

En cuanto al rendimiento, los de Sebastián Battaglia dejaron en claro desde el arranque su predisposición para buscar la victoria desde el minuto 1 y sus ganas por someter a su rival colombiano. Por supuesto, el marcador habla por sí solo: no le fue sencillo, careció del toque final, en gran medida de profundidad y solo pudo acertar en una ocasión.

Exequiel Zeballos fue de lo mejor en el local a partir de su despliegue por el sector izquierdo. Varela y Guillermo Fernández empujaron desde la mitad, Oscar Romero también tuvo un buen aporte con notable protagonismo, mientras que Darío Benedetto merodeó sin peligrosidad el área visitante. Esa primera parte, los 12 tiros (2 en dirección al arco) reflejaron la superioridad de Boca.

El campeón del fútbol argentino (viene de ganar la Copa de la Liga Profesional) halló alivio y no tuvo que padecer la cuenta regresiva. En los primeros compases del complemento facturó con el disparo de su mediocampista, después del rechazo del arquero uruguayo, y desde ese momento controló el juego.

Por más que tenía la obligación de ir a buscarlo, el campeón vigente del fútbol colombiano exhibió las limitaciones que lo consumieron a lo largo del semestre y no tuvo los recursos para igualarlo, salvo una última jugada a los 86' que encontró mal parada a la defensa rival y falló en la definición vía Santiago Mosquera, quien remató a las manos de Agustín Rossi. Así, finalizó tercero en su zona y deberá conformarse con seguir en el plano internacional con la Sudamericana.

Boca cumplió con su meta tras sortear una etapa irregular, con apenas 10 puntos (escasos por haber sido el líder), producto de 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Desde ahora empezará una nueva competición, eliminatoria y sin margen de error.

…………………

Síntesis

Boca 1 / Deportivo Cali 0

Boca: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera y Christian Mafla; Kevin Velasco, Edgard Camargo, Yimmi Congo; Jhon Vásquez, Yony González y Teófilo Gutiérrez. DT: Rafael Dudamel.

Gol ST: 9’ Alan Varela (BJ).

Cambios ST: 8’ Carlos Robles x Mafla (DC), 15’ Santiago Mosquera x González (DC), 16’ Juan Ramírez x Salvio (BJ), 23’ Luis Vázquez x Benedetto (BJ), 31’ Carlos Lucumí x Congo (DC), 32’ Cristian Medina x Zeballos (BJ).

Amonestados: Fabra Figal, Medina (BJ). Congo, Camargo, Vásquez, T. Gutiérrez (DC).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: Alberto J. Armando