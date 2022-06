Boca le ganó a Barracas y por ahora es único líder

Boca Juniors le ganó 3-1 a Barracas Central en el estadio de All Boys para alcanzar la punta de la Liga Profesional de Fútbol. Sebastián Villa, Guillermo Fernández y Ezequiel Zeballos anotaron los goles de la victoria. Neri Bandiera había empatado transitoriamente para los locales.

El "Xeneize" se sintió incómodo desde el inicio en un terreno que estaba en mal estado y que no le permitía jugar por abajo. El más peligroso en el comienzo fue Zeballos, aunque no alcanzó para abrir el marcador ante una escuadra local que no tenía intenciones de poseer la pelota, pero que atacaba rápidamente cuando la recuperaba.

Cuando parecía que el encuentro marchaba hacia el descanso sin emociones, apareció Villa con un bombazo desde afuera del área para el 1-0 de los visitantes, que no pudieron aguantar la ventaja porque Bandiera acertó un cabezazo en tiempo de descuento tras un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Iván Tapia.

Boca volvió a la carga en el segundo tiempo con un disparo de larga distancia de Marcos Rojo que el arquero Rodrigo Saracho envió al córner. Cuando se cumplía la hora de juego, los colombianos Villa y Frank Fabra combinaron por izquierda y el lateral asistió a "Pol" Fernández para el 2-1. El partido se complicó aún más un minuto más tarde para el "Guapo", cuando Dylan Glaby se fue expulsado por doble amonestación.

Con el resultado a su favor y la superioridad numérica, el equipo de Sebastián Battaglia controló el juego sin mayores inconvenientes y Zeballos dejó en el camino al arquero para convertir el tercero después de una asistencia de Villa en un contragolpe letal.

La mala noticia de la jornada para Boca llegó sobre la media hora del complemento, cuando Oscar Romero sintió una molestia muscular que le obligó a abandonar el campo para el ingreso de Juan Ramírez. Podría ser una baja sensible de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la cual el "Xeneize" enfrentará a Corinthians de Brasil a partir del martes 28 de junio.

Con este resultado, Boca es por ahora líder del torneo con nueve puntos, aunque Estudiantes de La Plata, Platense y Newell's Old Boys de Rosario acumulan siete unidades y podrían superarlo cuando completen este lunes la cuarta fecha con sus respectivos partidos.

Síntesis

Barracas Central 1 / Boca 3

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Brian Calderara; Facundo Mater y Dylan Glaby; Fernando Valenzuela, Iván Tapia y Neri Bandiera; Pablo Mouche. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Goles PT: 42' Sebastián Villa (BJ), 47' Neri Bandiera (BC).

Goles ST: 13' Guillermo Fernández (BJ), 22' Exequiel Zeballos (BJ).

Cambios ST: 26' Luis Vázquez x Benedetto (BJ) y Carlos Zambrano x Rojo (BJ), 33' Carlos Arce x Ferreyra (BC), 35' Juan Ramírez x Romero (BJ), 40' Sebastián Rincón x Valenzuela (BC) y Facundo Castro x Mouche (BC), 40' Aaron Molinas x Fernández (BJ) y Luca Langoni x Villa (BJ).

Amonestados: Arce, Paz, Tapia, Rincón (BC). Benedetto, Rojo, Advíncula, Zeballos, Vázquez (BJ).

Incidencias ST: 14' expulsado Dylan Glaby (BC) por doble amarilla.

Arbitro: Patricio Loustau.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: "Islas Malvinas" (All Boys, local Barracas).