Boca perdió en Brasil y complicó su clasificación

Boca Juniors perdió este martes en el Neo Química Arena ante el Corinthians de Brasil por 2-0 en el marco de la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América.

Con este resultado, el Timao es el líder de la zona con 6 puntos. Detrás vienen Deportivo Cali y Always Ready (ambos con 3 y dos partidos, quienes se enfrentarán este jueves en Bolivia) y Boca, por el momento, último, también con 3 unidades.

El local comenzó mejor y rápidamente hizo la diferencia en el marcador, cuando a los cinco minutos Fagner, con tiempo y espacio de sobra, envió un centro preciso para la llegada de Maycon, quien le ganó el duelo a Luis Advíncula y con un certero cabezazo dejó sin chances a Javier García.

El Timao dominó claramente el tramo inicial a partir de su presión alta en la salida del rival, que se veía impedido de poder salir jugando desde el fondo. Mientras, en el otro costado, el "Xeneize" en lugar de presionar optó por esperar al adversario en la mitad de la cancha.

Con el transcurso del tiempo, el conjunto brasileño sintió el desgaste realizado y aflojó su intensidad, por lo que lentamente el argentino empezó a adueñarse de la pelota, aunque tuvo serios problemas para crear situaciones de gol.

Y a falta de 12 minutos para el final, los dirigidos por Vítor Pereira recuperaron y contraatacaron, encontrando mal parados a los de Sebastián Battaglia. Willian lo esperó a Róger Guedes, éste la punteó hacia el medio y, tras un flojo débil despeje de García, Maycon llegó de frente al arco para rematar de primera y liquidar el partido.

Corinthians, lejos de hacer un gran encuentro, capitalizó su furioso arranque y después fue inteligente para jugar con la ventaja. Se defendió con orden y golpeó en el momento justo. Boca mejoró en el segundo tiempo, pero volvió a carecer de ideas en el último tercio y ahora complicó sus chances de clasificación a los octavos de final.

.....................

Síntesis

Corinthians 2 / Boca 0

Corinthians: Cássio, Fágner, Jôao Victor, Raúl Gustavo y Fábio Santos; Eduardo Queiroz, Maycon y Renato Augusto; Willian, Jô y Adson. DT: Vítor Pereira.

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Guillermo Fernández; Cristian Medina, Oscar Romero, Juan Ramírez; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Gol PT: 5' Maycon (C).

Gol ST: 32' Maycon (C).

Cambios ST: al inicio Gustavo Mantuan x Jô (C) y Róger Guedes x Adson (C), 12' Darío Benedetto x Vázquez (BJ) y Exequiel Zeballos x Medina (BJ), 17' Paulinho x Augusto (C), 18' Alan Varela x Ramírez (BJ), 29' Víctor Cantilo x Queiroz (C), 48' Gustavo Silva x Wilian (C).

Amonestados: Fágner, Augusto, Queiroz, Gustavo, Víctor (C). Medina, Aranda, Benedetto, Fabra (BJ).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Arena Corinthians (Brasil).